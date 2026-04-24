TSV Grünwald reist mit nur 13 Mann zum formstarken SV Aubing

tsv grünwald, grün, gegen fc unterföhring, 12.09.2025sebastian koch, tr grünfoto: bro – Foto: brouczek

Mit drei Siegen und einem Remis präsentierte sich der TSV Grünwald zuletzt eigentlich aufstiegsreif. Ins Rennen um die Bayernliga-Relegation wird der Tabellenfünfte bei sieben Punkten Rückstand auf den Zweiten TSV Wasserburg trotzdem kaum mehr eingreifen können. Noch erfolgreicher als die Grün-Weißen war seit Ende März nur ein Team, und das ist durchaus eine Überraschung: Aufsteiger SV Aubing, am Sonntag (15 Uhr) Gastgeber des TSV, gewann zuletzt viermal in Folge.

Von der Aubinger Qualität konnten sich die Isartaler schon im Hinspiel überzeugen, das sie mit 3:4 verloren. „Solche Spiele gehören zum Entwicklungsprozess einer Mannschaft dazu. Das zeigt uns, dass wir nicht nachlassen dürfen, sondern, dass Wille, Konzentration und Leidenschaft über 90 Minuten auf den Platz gebracht werden müssen“, lautete damals, Ende September, Sebastian Kochs Fazit. Und der Grünwalder Trainer findet, dass es „auf alle Fälle ein lehrreiches Spiel“ war, denn je größer die Personalprobleme wurden, desto ausgeprägter entwickelte seine Mannschaft die angesprochenen Tugenden.

So., 26.04.2026, 14:30 Uhr SV Aubing München SV Aubing TSV Grünwald Grünwald 14:30 PUSH

Für Sonntag hat sich sein Aufgebot noch einmal verkleinert: David Keller ist privat verhindert, für ihn rutscht Fabian Traub in die Innenverteidigung. Der Kader wird wohl aus 13 Leuten inklusive Ersatztorwart bestehen. Entsprechend lief die Vorbereitung. „In den Trainingseinheiten geht es momentan stark darum, die Inhalte gezielt zu dosieren. Es darf personell nicht viel passieren, deshalb ist ein kluger Umgang mit der Belastung jetzt extrem wichtig“, so Koch. „Wir brauchen am Sonntag frische Beine und einen klaren Kopf.“

Was er in den Einheiten gesehen hat, stimmt den Coach aber zuversichtlich: „Die Mannschaft arbeitet auf einem sehr guten Niveau, mit hoher Konzentration, klarer Umsetzung und einer positiven Grundenergie. Die Jungs bringen die nötige Professionalität mit, aber auch die Freude am Spiel, und genau diese Balance ist aktuell ein wichtiger Faktor.“

Gerade gegen den formstarken Gegner, der sich mit seinen vier Siegen aus einer kleinen Ergebniskrise (unter anderem Mitte März ein 2:9 gegen Wasserburg) heraus- und ins gesicherte Mittelfeld hineinmanövriert hat. „Aubing wird uns über Intensität und Zweikampfführung fordern. Darauf müssen wir vorbereitet sein und diese Duelle annehmen. Gleichzeitig dürfen wir uns nicht von äußeren Faktoren leiten lassen, sondern müssen bei uns bleiben und unseren Plan durchziehen“, fordert Koch von seinen Spielern. „Es braucht eine sehr strukturierte, disziplinierte und gleichzeitig mutige Leistung.“

TSV Grünwald: Körber - Bornhauser, Traub, Wanzeck, Park, Lucksch, Hutterer, Halbich, Leugner, Frey, Bublitz