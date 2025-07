TSV Grünwald lockt Hutterer und Kubina in die Landesliga – Kaderplanung war „ein Desaster“

Grünwald – Florian de Prato ist zur neuen Spielzeit wie geplant beim TSV Grünwald in die zweite Reihe gerückt und fungiert nicht mehr als Chefcoach, sondern als Co-Trainer. Zugleich ist er Teil des Organisationsteams. Der 38-Jährige stand in den letzten Wochen zusammen mit Neu-Trainer Sebastian Koch und der Vorstandschaft vor einer Herkulesaufgabe. Nach dem Abstieg aus der Bayern- in die Landesliga musste der 38-Jährige einen Umbruch mitgestalten.

Schlechte Transferpolitik letzte Saison