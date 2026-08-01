TSV Grünwald kassiert fünf Gegentore – und steht unter Zugzwang

Mit dem nötigen Willen: Marco Bornhauser (l.) und die Grünwalder festigen Platz vier in der Tabelle. – Foto: brouczek

Der TSV Grünwald verliert trotz vier eigener Tore mit 4:5 bei Türkgücü München. Trainer Sebastian Koch fordert vor dem Spiel gegen Unterföhring eine neue Mentalität in der Defensive.

Der Trainer und sein Kapitän sind sich einig: „So haben wir uns den Start nicht vorgestellt“, gaben Sebastian Koch und Marco Bornhauser nach dem 4:5 bei Türkgücü München in wörtlicher Übereinstimmung zu Protokoll – wenig überraschend, denn der TSV Grünwald ist mit dem Anspruch, ein Spitzenteam zu sein, in die Saison gestartet. Nach zwei Pleiten gilt es, am Samstag (14 Uhr) gegen den FC Unterföhring endlich den eigenen Erwartungen gerecht zu werden.

Nun ist eine knappe Niederlage gegen den Top-Favoriten kein Beinbruch. Doch zusammengenommen mit dem vorangegangenen 1:2 gegen Traunstein ergibt sich für Koch noch ein äußerst unbefriedigendes Leistungsbild: „Vier Tore auswärts zu erzielen und trotzdem zu verlieren, darf uns nicht passieren“, ärgert sich der Trainer. „Fünf Gegentore sind Ausdruck davon, dass wir als Mannschaft noch nicht konsequent genug verteidigen. Wir müssen unsere Positionen besser halten, enger zusammenarbeiten und vor allem eine Mentalität entwickeln, bei der jeder Angriff des Gegners als persönlicher Angriff auf die Mannschaft verstanden wird.“

Gegen Unterföhrung, das sich nach zwei Siegen zum Start dem Kirchheimer SC zuhause mit 2:4 geschlagen geben musste, gelte es, im Defensivverhalten zuzulegen: „Erfolgreiche Teams verteidigen nicht aus Pflichtgefühl, sie verteidigen aus Überzeugung. Ich wünsche mir eine Mannschaft, die Herz zeigt und die den Gegner spüren lässt, dass gegen uns nichts einfach wird“, sagt Koch, der fordert, dass sein Team diese Einstellung in allen Zonen des Spielfelds zeigt und „jeden Zweikampf annimmt, jeden zweiten Ball gewinnen will und niemals akzeptiert, dass ein Mitspieler allein gelassen wird. Diese Leidenschaft, dieser Stolz und dieses Verantwortungsgefühl füreinander müssen unser Markenzeichen werden.“

Grundsätzlich ist der Trainer weiter voll von seiner Truppe überzeugt, in der zum Start sieben und gegen Türkgücü sechs Neuzugänge standen: „Ich sehe jeden Tag, wieviel diese Mannschaft investiert. Deshalb gibt es für mich keinen Grund, an ihrer Qualität zu zweifeln. Aber Qualität allein gewinnt keine Spiele.“

Kapitän Bornhauser wundert sich, wie sehr Türkgücüs 2:2-Ausgleich kurz nach der Pause dem TSV zusetzte, mit der Folge zweier weiterer schneller Gegentore: „Wir müssen da erwachsener werden. Wir haben eigentlich genug Erfahrung.“ Für Koch fällt auch das in den Bereich Einstellung: „Entscheidend ist, dass wir bereit sind, in jedem Moment füreinander einzustehen, zu laufen, zu leiden und in den entscheidenden Situationen den einen Schritt mehr zu machen als der Gegner.“ Der Coach hofft nun auf schnelle Besserung: „Die Saison wird nicht am zweiten Spieltag entschieden. Aber sie wird davon geprägt, wie wir auf solche Momente reagieren. Gegen Unterföhring haben wir die Chance, genau diese Reaktion zu zeigen.“

Die erhofft sich auch Bornhauser: „Gegen Unterföhring wird es nicht einfach. Da stehen wir jetzt in gewisser Weise unter Zugzwang, denn wenn wir wieder keine Punkte holen, kann man schon von einem Fehlstart sprechen.“