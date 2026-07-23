TSV Grünwald kassiert 1:8 – und startet trotzdem als Aufstiegsfavorit

tsv grünwald, weiß, gegen 1.fc garmisch-partenkirchen, 19.07.2025sebastian kochfoto: bro – Foto: brouczek

Der TSV Grünwald verlor sein letztes Testspiel vor dem Saisonstart mit 1:8 gegen einen Bayernligisten. Trainer Sebastian Koch sieht darin kein Problem – sondern eine Lehre aus zu intensivem Training.

Einen echten Aufstiegsaspiranten sehen viele Konkurrenten der Landesliga Südost im TSV Grünwald, der heute um 19.30 Uhr zuhause gegen den SB Chiemgau Traunstein in die neue Saison startet. Die Grün-Weißen scheuen sich nicht, diese Rolle anzunehmen. Sogar das 1:8 in der Generalprobe beim Bayernligisten FC Sportfreunde Schwaig hat ihr Selbstbewusstsein nicht nachhaltig erschüttert.

Wir wollen den Ball mutig laufen lassen, gleichzeitig aber die notwendige Balance behalten und in den entscheidenden Momenten konsequent sein.

Sebastian Koch Trainer des TSV Grünwald

Gerechnet hat TSV-Coach Sebastian Koch mit einem derartigen Ausrutscher nicht, einen Erklärungsansatz hat er trotz kritischer Sicht auf die Partie allerdings durchaus: „Es darf keine Ausrede sein, kein Spieler verliert gerne 8:1, vor allem auch wir Trainer nicht. Aber man hat den Jungs die intensive Belastung angemerkt. Wir haben hart trainiert, teils, einschließlich der Spiele, mit fünf, sechs Einheiten in der Woche.“ Überraschend kam die Pleite auch deshalb, weil die Isartaler davor starke Testergebnisse abgeliefert hatten mit zwei Siegen (2:1 gegen den TuS Geretsried und 4:3 gegen den FSV Pfaffenhofen/Ilm) und einem Remis (2:2 gegen den TSV Wasserburg) gegen Bayernligisten. „Das Spiel gegen Schwaig will ich nicht überbewerten“, sagt Koch, der sich durch die Deutlichkeit des Resultats eine entsprechende Reaktion verspricht: „Wir werden unsere Lehren daraus ziehen. Genau das ist der Sinn einer Vorbereitung. Es geht nicht darum, jede Partie zu gewinnen, sondern darum, die Mannschaft Schritt für Schritt weiterzuentwickeln, Automatismen zu schaffen.“

Und dafür seien alle Partien hilfreich gewesen: „Wir haben Spiele gewonnen, in denen wir viele Dinge richtig gemacht haben, wir hatten aber auch Begegnungen, in denen wir deutlich aufgezeigt bekommen haben, was in dieser Liga nicht funktionieren wird.“ Durch die Auswahl unterschiedlich agierender Gegner habe man viele Erkenntnisse gewonnen, „über unsere Spielweise, über unser Verhalten mit und gegen den Ball und darüber, wie wir in unterschiedlichen Spielsituationen reagieren.“

Diese Erfahrungen sollen seinem Team zum Auftaktsieg verhelfen. „Traunstein hatte einen großen Umbruch, trotzdem erwartet uns eine Mannschaft, die sehr kompakt auftritt, körperlich robust ist und jede Unachtsamkeit bestraft. Deshalb müssen wir über die gesamte Spielzeit klar und diszipliniert spielen“, sagt Koch. „Wir wollen den Ball mutig laufen lassen, gleichzeitig aber die notwendige Balance behalten und in den entscheidenden Momenten konsequent sein.“

Besagte Balance fand der TSV in der vergangenen Saison nicht immer: Das mit 97 Toren angriffsstärkste Team kassierte satte 74 Gegentreffer. „Unsere Erkenntnis ist: Offensiv ist immer was möglich. Defensiv müssen wir stabiler werden. Aber mit Neuzugängen wie Valentin Seebauer, Hendrik Geiler oder Leonard Fuchs haben wir, glaube ich, Stabilität reingekriegt“, so Koch.

Was sich ebenfalls verbessert hat, ist die Breite des Kaders. So bedauert der Coach zwar das Fehlen seiner bewährten Kräfte Marcel Kosuch (Patellasehne), Yannick Frey (Knie) und Felix Trifthäuser (muskuläre Probleme), doch er hat genug Personal, vor allem auch dank der vielen neuen jungen Spieler: „Der Konkurrenzkampf ist da. Für unseren Verein gehört es dazu, junge Spieler einzubauen, auszubilden, ihnen die Chance zu geben, den Schritt zu machen“, sagt Koch, der mit den Youngsters auch aufs Tempo drücken will: „Oberste Priorität ist die Fitness, darauf haben wir großen Wert gelegt.“

Auf dieser Basis sieht es Koch gelassen, dass sein Team so oft als Herausforderer seines persönlichen Top-Favoriten Türkgücü München oder gar selbst als erster Aufstiegskandidat genannt wird: „Ich sehe keinen Druck, weil wir viele Spieler dabei haben, die schon höher gespielt haben, und damit gut umgehen können“, sagt er. Zum Auftakt kündigt er einen seriösen Auftritt an: „Es geht nicht darum, ein Spektakel zu versprechen oder sich von äußeren Erwartungen leiten zu lassen. Es geht darum, die Leistung auf den Platz zu bringen, die wir uns in den vergangenen Wochen erarbeitet haben.“ Auch mit dieser Maxime dürfte es heiß genug werden, denn, so Koch: „Wir können es kaum erwarten.“