TSV Grünwald kassiert 1:6-Schlappe beim FC Schwabing

Schon in der ersten Trinkpause lagen die Grünwalder beim FC Schwabing 0:4 zurück. In der Taktikbesprechung ging es nur mehr um Schadensbegrenzung. – Foto: Savignano

Der TSV Grünwald lag beim FC Schwabing schon nach fünf Minuten mit 0:2 zurück. Zur Halbzeit stand es bereits 1:6 – auch weil Torwart Leon Cuni zweimal patzte.

Ein wahres Debakel erlebte der TSV Grünwald in den ersten 45 Minuten beim FC Schwabing: Der mit so großen Erwartungen in die Saison gestartete Landesligist lag zur Pause bereits mit 1:6 zurück, am Ende hieß es 2:6. Trainer Sebastian Koch machte die Einstellung seiner Mannschaft vor allem in der Anfangsphase für die Schlappe verantwortlich.

Denn seine Grün-Weißen sorgten selbst sehr schnell für die Entscheidung gegen sich: Keine Minute war gespielt, als sie sich ein fatales Missverständnis leisteten, von dem auch der aufgerückte Torwart Leon Cuni überrascht wurde: Julian Höllen hatte keine Mühe, vom Mittelkreis flach ins leere Tor zu treffen. Kurz darauf konterte Schwabing den TSV eiskalt aus, Giacinto Sibilia bediente Höllen, der auf 2:0 stellte (5.). Die Grünwalder reklamierten ein Foul bei der Balleroberung der Hausherren, doch Hauptgrund für den frühen Rückstand war das mangelhafte Abwehrverhalten. Das zeigte sich auch beim 3:0 nach einer Ecke, bei dem nicht nur Eigentorschütze Simon Hamdard schlecht aussah (16.). Widerstand? Fehlanzeige. Und auch beim 4:0 durch Sibilia nach einem weiteren Konter ließ sich die Abwehr zu leicht übertölpeln (20.). „Das waren zu viele individuelle Fehler in den ersten 20 Minuten“, kritisierte Koch.

Danach war der TSV etwas besser im Spiel, doch der nächste schwere Eigenfehler blieb nicht aus: Cuni nahm einen langen Ball eigentlich unbedrängt auf, ließ ihn aber wieder aus, Höllen bedankte sich mit dem 5:0 (40.). Es folgte der erste Grünwalder Abschluss durch Daniel Leugner und der saß immerhin (43.). Das 5:1 war aber noch nicht der Schlusspunkt des ersten Durchgangs: Nach einem langen Sprint von Höllen verwertete Sibilia dessen Vorlage per Hacke zum 6:1 (45.+2).

Mit ihrem bis dahin schönsten Angriff verkürzten die Grün-Weißen auf 6:2: Laris Stjepanovic köpfte eine Flanke von Marco Bornhauser ein (55.). Nun war es ein halbwegs normales, offenes Fußballspiel, in dem der TSV viel Ballbesitz hatte, aber beim schnellen Umschaltspiel von Schwabing nach wie vor auf der Hut sein musste: Cuni parierte stark gegen Bendix Kruse (56.).

Auf der anderen Seite köpfte erst Leugner knapp drüber (61.), dann Stjepanovic aus bester Position vorbei (63.). Vielleicht hätte ein weiterer Grünwalder Treffer zu diesem Zeitpunkt die Partie noch einmal spannend gemacht, denn Schwabing vergab mit der letzten Kooperation seines quirligen Angriffsduos die Riesenchance wieder zu erhöhen: Höllen verfehlte auf Sibilia-Vorarbeit den offenen Kasten (68.). Für die Grün-Weißen reichte es aber auch nur noch zu einem Innenpfostentreffer von Bornhauser (90.+1).

„Das ist Einstellungssache und das hat sich in der Trainingswoche schon angedeutet. Da hat der Zug gefehlt“, begründete Koch den Katastrophenstart in die Partie, nach der man durchaus auch von einem Fehlstart in die Saison sprechen kann. „Vier Spiele, drei Niederlagen: Das ist viel zu wenig für unsere Ansprüche und für unsere Qualität“, räumt Koch ein und folgert: „Die Qualität hilft dir aber nichts, wenn die Vorbereitung nicht stimmt. Wir müssen den Fokus wieder auf die Grundtugenden legen.“