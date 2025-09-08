TSV Grünwald: Kampf um Anschluss an die Spitze

Um den Anschluss an die Spitze kämpfen die Gastgeber vom Kirchheimer SC und der TSV Grünwald im heutigen Nachholspiel der Fußball-Landesliga Südost. Anstoß ist um 19.30 Uhr.

Das Tabellenbild legt nahe, dass sich die Kontrahenten auf Augenhöhe begegnen. Der KSC als Neunter und der TSV als Zehnter weisen jeweils 15 Punkte auf, die Tordifferenz ist mit 14:10 für Kirchheim gegenüber 21:18 für Grünwald fast gleich. Eine weitere interessante Parallele zwischen den Vereinen ist zudem in ihrer jüngsten Geschichte zu finden: Kirchheim stieg 2023 erstmals in die Bayernliga auf, das Gastspiel dauerte aber nur ein Jahr. Die Grün-Weißen (die allerdings Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre schon in der damals viertklassigen Landesliga mitmischten) schafften den Sprung in die Bayernliga ein Jahr später, stiegen ebenfalls nach einer Saison wieder ab.

Wenn wir diesen Killerinstinkt nicht finden, wird es bald um die Goldene Ananas gehen.

Florian de Prato (Co-Trainer TSV Grünwald)

Florian de Prato zeigt Respekt vor den Kirchheimern mit ihren Ex-Profis Korbinian Vollmann und Roman Prokoph oder Vereinsurgestein Peter Schmöller. „Da ist Qualität vorhanden“, sagt Grünwalds Co-Trainer, er betont aber auch: „Es gibt keinen in der Liga, vor dem ich mir in die Hosen mache.“ Vor allem in der Defensivarbeit sieht de Prato Fortschritte bei seinem Team: „Wo wir uns entwickelt haben: Wir verteidigen besser gegen den Ball, lassen nicht mehr in dieser Häufigkeit Dinge zu.“ Doch er ärgert sich, dass sich dies nicht in den Resultaten niederschlägt, weil die Effizienz in der Offensive fehlt. „Wir müssen aus unserer Vielzahl von Chancen endlich den Profit schlagen“, fordert der 39-Jährige. „Denn, wenn wir es nicht schaffen, unsere Chancen zu verwerten, werden wir immer traurig vom Platz gehen, weil wir verloren oder nur unentschieden gespielt haben.“

Drei Punkte in Kirchheim würden hingegen für sehr gute Laune bei den Grün-Weißen sorgen, denn der Sieger der Partie würde vorläufig oben andocken. Bei dann 18 Zählern wäre man gleichauf mit Rang fünf, der Rückstand zum Führungsduo SpVgg Unterhaching II und TSV Wasserburg betrüge nur drei Punkte. Aber dafür braucht es eben jene Durchschlagskraft, die nicht nur zuletzt in Karlsfeld fehlte, als sich der TSV trotz drückender Überlegenheit mit einem 1:1 begnügen musste. „Wenn wir diesen Killerinstinkt nicht finden, wird es bald um die Goldene Ananas gehen“, weiß de Prato. (um)

TSV Grünwald: Brandl - Bornhauser, Starke, Wanzeck, Triftshäuser, Hutterer, Keller, Leugner, Halbich, Stjepanovic, Kosuch