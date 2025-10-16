TSV Grünwald kämpft mit Defensive vor Heimspiel gegen Wacker München

Trainer Sebastian Koch fordert nach zwei Niederlagen eine Rückkehr zu den Grundtugenden im Spiel gegen den FC Wacker München.

Zwei Niederlagen in Folge, neun Gegentreffer: Sebastian Koch fühlt sich nach dem 3:4 gegen den SV Aubing und dem 1:5 bei der SpVgg Unterhaching II ein wenig an die Anfangsphase der Landesligasaison erinnert, als der TSV Grünwald es den Konkurrenten oft zu einfach machte, Tore zu erzielen. Eigentlich hatte der Trainer gehofft, dass diese Schwächen der Vergangenheit angehören. „Wir sind dann eigentlich ganz gut in Fahrt gekommen, was die Defensive angeht. Aber das war jetzt ein Rückfall in alte Muster“, räumt Koch ein und fordert vor dem heutigen Heimspiel gegen den FC Wacker München (Anstoß 19.30 Uhr) die Rückkehr zu den „Grundtugenden. Wir müssen in die Zweikämpfe gehen, mit Willen, Leidenschaft, Mentalität, und das von der ersten Minute an.“

Der Coach weiß, dass dies nicht auf Knopfdruck geht: „Diese zwei Partien kratzen natürlich am Selbstvertrauen, aber genau jetzt zeigt sich, aus welchem Holz wir geschnitzt sind“, so Koch, den die Eindrücke während der Woche indes zuversichtlich stimmen: „Ich sehe jeden Tag im Training, wie die Jungs arbeiten. Da ist Feuer drin, da ist Biss. Jeder will es besser machen, jeder will Verantwortung übernehmen.“ Doch die Nagelprobe folgt heute: „Wir müssen das, was wir unter der Woche investieren, wieder auf den Platz bringen: mutig, aggressiv, mit Überzeugung. Wenn wir das schaffen, dann kommt der Erfolg automatisch zurück.“

Der Aufsteiger ist allerdings durchaus ernst zu nehmen, wie Koch genau weiß: „Da treffen wir auf eine Mannschaft mit einigen ehemaligen Grünwalder Spielern.“ Die Stürmer Anes Ziljkic mit vier und Jasmin Kadiric mit drei Toren, Mittelfeldspieler Severin Buchta, der dreimal traf, und auch Verteidiger David Topic zählen zum Stamm. Noch stärker vertreten sind übrigens ehemalige Pullacher: Trainer Fabian Lamotte, dazu die Spieler Osman Akbulut, Noah Kotb (ein Tor), Nam Max Nguyen (zwei Tore), Ian Rausch und Armando Tischer, der mit sechs Treffern bester Schütze der Blausterne ist. Insgesamt 19 der 28 Wacker-Tore gehen auf das Konto früherer Grünwalder oder Pullacher Spieler. Zuletzt verlor der Traditionsverein aus Sendling gegen den ESV Freilassing zwar mit 1:2, davor legte er mit drei Siegen am Stück aber einen Zwischenspurt in der Tabelle hin.

Auf Seiten der Grün-Weißen ist nach wie vor das Personal knapp: David Keller fehlt aus privaten Gründen, David Halbich wurde nach seiner Roten Karte gegen Haching, die sicher auch ihren Anteil an der hohen Pleite beim Spitzenreiter hatte, für fünf Spiele gesperrt. Immerhin kehrt Fabian Traub in den Kader zurück. Koch glaubt, dass die Situation auch zusammenschweißen kann: „Dann kommen andere mehr in die Verantwortung.“ Unabhängig von der Aufstellung setzt der Trainer auf die richtige Einstellung: „Jetzt gilt’s, gemeinsam wieder in Fahrt zu kommen, mit voller Energie und dem klaren Ziel, das nächste Spiel zu gewinnen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir das schaffen werden.“