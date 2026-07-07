TSV Grünwald holt Torschützenkönig Stjepanovic zurück

tsv grünwald, weiß, gegen 1.fc garmisch-partenkirchen, 19.07.2025daniel leugner,laris stjepanovicv.l.beim 3:2foto: bro – Foto: brouczek

Der 19-Jährige hatte im Winter zur SpVgg Unterhaching II gewechselt und wurde mit 32 Treffern Torschützenkönig der Landesliga Südost. Neben ihm verstärken neun weitere Neuzugänge den TSV – darunter ein Regionalliga-erfahrener Stürmer und vier Innenverteidiger.

Eine Handvoll Neuzugänge hatte der TSV Grünwald bereits im ersten Test gegen den FC Deisenhofen (2:4, wir berichteten) im Einsatz. Doch nach den Verpflichtungen der teils schon in der Landesliga oder höher erprobten Youngster Simon Hamdard, George Dumitru, Hendrik Geiler, Philipp Moehring und Torwart Leon Cuni haben die Grün-Weißen noch einmal kräftig nachgelegt.

Der größte Personalcoup des TSV ist wohl die Rückkehr von Laris Stjepanovic: Der 19-Jährige war in der Winterpause zur SpVgg Unterhaching II gewechselt, setzte auch dort seine Erfolgsserie fort und wurde mit insgesamt 32 Treffern Torschützenkönig der Landesliga Südost. Für Florian de Prato ist der Transfer ein Erfolg der guten Kontaktpflege, auch zur Familie des Spielers. „In Absprache mit den Eltern haben wir gesagt, wir legen ihm keine Steine in den Weg. Aber er macht im nächsten Jahr Abitur und das wäre schwierig geworden mit den Trainingszeiten der Ersten Mannschaft in Haching. Und die Hachinger haben zwar gesagt, sie wollen ihn, aber sie haben auch ein bisschen rumgeeiert“, erklärt der Grünwalder Co-Trainer, warum Stjepanovic nun wieder an der Keltenstraße auf Torejagd geht, dort, wo er sich offenbar rundum wohl fühlt: „Er hat gesagt, wenn er wechselt, dann nur zurück zu uns. Er hat nach seinem Wechsel auch oft Spiele von uns angeschaut, seine Kumpel besucht. Seine Qualität steht uns gut zu Gesicht.“

Das gilt sicher auch für Yomi Scintu: Der Stürmer hat viel Regionalliga-Erfahrung (Türkgücü, Burghausen, Eichstätt), kam eigentlich schon vor einem Jahr, riss sich dann aber im letzten Test die Achillessehne. „Er ist ein richtig guter Spieler und auf dem richtigen Weg“, so de Prato. Allerdings wird es bis zu einem Comeback des 29-Jährigen noch etwas dauern. Ein junger, hoffnungsvoller Angreifer ist Lorenz Weber vom Kreisligisten SV München West. „Auch da war das Netzwerk wichtig. Ein Spezl von mir hat gesagt, das ist ein richtig Guter. Und er ist ein richtiger Stürmer, keine falsche Neun, 1,92 Meter groß, ein Spielertyp, den wir sonst nicht haben. Ein Brecher, den man mit Flanken aus dem Halbfeld füttern kann“, so de Prato, der einräumt: „Klar ist der Sprung von der Kreisliga in die Landesliga groß. Aber er hat es im Probetraining und auch in seinen zwei Spielen bisher richtig gut gemacht.“

Sehr aktiv waren die Grün-Weißen auch im Abwehrzentrum. „Da mussten wir unbedingt was tun, denn nach den Ausfällen von David Wörns, Clemens Kubina und Nick Starke hatten wir einen echten Engpass“, sagt de Prato. Valentin Seebauer war trotz seiner erst 23 Jahre schon seit 2022 Stammkraft beim Bayernligisten ASV Cham. „Ein richtig guter Innenverteidiger und harter Zweikämpfer“, charakterisiert de Prato den Neuzugang, bei dessen Verpflichtung ebenfalls persönliche Kontakte halfen: „Er ist seit einem halben Jahr wegen des Studiums in München und wurde uns von unserem Spieler Yannick Frey empfohlen, der kannte ihn aus Cham.“ Den ehemaligen Garmischer Christoph Schmidt kannte wiederum Grünwalds Sportlicher Leiter Michael Vötter. Auch Schmidt überzeugte de Prato bisher in der Vorbereitung, genauso wie Leonard Fuchs vom Liga-Konkurrenten FC Wacker München, der sich selbst beim TSV vorstellte „und einen guten Eindruck macht“, so de Prato.

Viel versprechend ist auch Diego Jungwirth, Sohn von Daniel Jungwirth, derzeit Trainer des Regionalligisten SSV Ulm. Auch hier funktionierte das Netzwerk: „Sein Vater ist ein guter Freund von mir“, verrät de Prato. Das 18-jährige Mittelfeld-Talent kam aus Deisenhofen, spielte schon ein Jahr in der TSV-Jugend. „Er ist auf eine gute Art rotzfrech“, schwärmt der Grünwalder Co-Trainer, der mit Theodor Heid vom Kreisklassisten SpVgg Thalkirchen noch einen „Perspektivspieler“ für die Außenbahn geholt hat.

„In der Breite sind wir jetzt auf jeden Fall gut aufgestellt, alles andere wird man sehen“, blickt de Prato auf eine Runde, in der für ihn „Türkgücü, Hallbergmoos und Murnau“ die Favoriten sind. „Ein Platz unter den Top fünf wäre gut, dann hätten wir den Umbruch gut bewältigt und Planungssicherheit für die nächste Saison.“