TSV Grünwald holt einige Hochkaräter Landesliga Südost von Umberto Savignano · Heute, 07:54 Uhr · 0 Leser

Wieder vereint beim TSV Grünwald: Daniel Leugner (li.) und Laris Stjepanovic (re.) – Foto: Brouczek

Der 19-Jährige hatte im Winter zur SpVgg Unterhaching II gewechselt und wurde mit 32 Treffern Torschützenkönig der Landesliga Südost. Neben ihm verstärken neun weitere Neuzugänge den TSV – darunter ein Regionalliga-erfahrener Stürmer und vier Innenverteidiger.

Eine Handvoll Neuzugänge hatte der TSV Grünwald bereits im ersten Test gegen den FC Deisenhofen (2:4, wir berichteten) im Einsatz. Doch nach den Verpflichtungen der teils schon in der Landesliga oder höher erprobten Youngster Simon Hamdard, George Dumitru, Hendrik Geiler, Philipp Moehring und Torwart Leon Cuni haben die Grün-Weißen noch einmal kräftig nachgelegt. Der größte Personalcoup des TSV ist wohl die Rückkehr von Laris Stjepanovic: Der 19-Jährige war in der Winterpause zur SpVgg Unterhaching II gewechselt, setzte auch dort seine Erfolgsserie fort und wurde mit insgesamt 32 Treffern Torschützenkönig der Landesliga Südost. Für Florian de Prato ist der Transfer ein Erfolg der guten Kontaktpflege, auch zur Familie des Spielers. „In Absprache mit den Eltern haben wir gesagt, wir legen ihm keine Steine in den Weg. Aber er macht im nächsten Jahr Abitur und das wäre schwierig geworden mit den Trainingszeiten der Ersten Mannschaft in Haching. Und die Hachinger haben zwar gesagt, sie wollen ihn, aber sie haben auch ein bisschen rumgeeiert“, erklärt der Grünwalder Co-Trainer, warum Stjepanovic nun wieder an der Keltenstraße auf Torejagd geht, dort, wo er sich offenbar rundum wohl fühlt: „Er hat gesagt, wenn er wechselt, dann nur zurück zu uns. Er hat nach seinem Wechsel auch oft Spiele von uns angeschaut, seine Kumpel besucht. Seine Qualität steht uns gut zu Gesicht.“

Scintu-Comeback beim TSV Grünwald dauert noch Das gilt sicher auch für Yomi Scintu: Der Stürmer hat viel Regionalliga-Erfahrung (Türkgücü, Burghausen, Eichstätt), kam eigentlich schon vor einem Jahr, riss sich dann aber im letzten Test die Achillessehne. „Er ist ein richtig guter Spieler und auf dem richtigen Weg“, so de Prato. Allerdings wird es bis zu einem Comeback des 29-Jährigen noch etwas dauern. Ein junger, hoffnungsvoller Angreifer ist Lorenz Weber vom Kreisligisten SV München West. „Auch da war das Netzwerk wichtig. Ein Spezl von mir hat gesagt, das ist ein richtig Guter. Und er ist ein richtiger Stürmer, keine falsche Neun, 1,92 Meter groß, ein Spielertyp, den wir sonst nicht haben. Ein Brecher, den man mit Flanken aus dem Halbfeld füttern kann“, so de Prato, der einräumt: „Klar ist der Sprung von der Kreisliga in die Landesliga groß. Aber er hat es im Probetraining und auch in seinen zwei Spielen bisher richtig gut gemacht.“