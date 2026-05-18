TSV Grünwald hätte Rosenheim fast um die Meisterschaft gebracht

Überragender Start: Grünwald (Michael Hutterer; weiß) schießt bis zur Pause eine 2:0-Führung heraus. – Foto: brouczek

Der TSV Grünwald führt 2:0 gegen den Spitzenreiter. Erst in der Nachspielzeit rettet sich Rosenheim zum direkten Aufstieg.

Auch wenn es für den TSV Grünwald selbst um nichts mehr ging, so sorgte der Sechste der Landesliga-Abschlusstabelle doch noch für einen echten Krimi im Aufstiegsrennen: Dank eines couragierten Auftritts forderten die Grün-Weißen dem TSV 1860 Rosenheim beim 2:2 (2:0) alles ab, der Spitzenreiter der Südost-Gruppe drohte auf der Ziellinie noch abgefangen zu werden, sicherte sich mit dem Ausgleich in der fünften Minute der Nachspielzeit aber doch noch den direkten Sprung in die Bayernliga.

Leidtragender des späten Rosenheimer Punktgewinns war der TSV 1880 Wasserburg, der nun in die Relegation geht. Für die Wasserburger war klar: Sie müssen gegen den Kirchheimer SC gewinnen, was sie mit 2:0 auch taten, zugleich musste Rosenheim in Grünwald verlieren. Und die Gastgeber aus dem Isartal zeigten, dass sie die Worte ihres Trainers vor der Partie ernst nahmen: „Gegen den TSV Grünwald bekommt niemand etwas geschenkt. Nicht am ersten Spieltag, nicht mitten in der Saison und ganz sicher nicht am letzten Spieltag“, hatte Sebastian Koch versichert.

Entsprechend traten die Grün-Weißen auf. Die 2:0-Halbzeitführung durch zwei Treffer von David Lucksch per direktem Freistoß (27.) und Fernschuss (41.) war völlig verdient. „Es war ein überragendes Spiel von den Jungs. Wir haben in der ersten Halbzeit dominiert“, lobte Koch.

TSV Grünwald freut sich auf freie Zeit, den Kader wieder zu besetzen

Nach dem Wechsel musste sein von vielen Ausfällen geplagtes und seit Wochen notorisch unterbesetztes Aufgebot dem starken Auftritt kräftemäßig Tribut zollen.

„Rosenheim hat gespielt wie eigentlich die ganze Saison: Defensiv kompakt und mit langen Bällen. Wir hatten dann auch muskuläre Probleme, haben nicht mehr für Entlastung sorgen können. Das war letztlich der entscheidende Trumpf“, so der Trainer. Allerdings hätten die Grün-Weißen nach dem 2:1-Anschlusstreffer durch Michael Summerer (66.) nach Kontern bei Großchancen von David Halbich und Leander Bublitz den Sack zu ihren und damit auch Wasserburgs Gunsten zumachen können. „Die musst du halt ziehen.“ Stattdessen gelang Rosenheim, erneut durch Summerer, der eine Flanke einköpfte, noch das umjubelte 2:2 (90.+5). Koch zeigte Mitgefühl mit dem Tabellenzweiten und zugleich Hochachtung für sein eigenes Team: „Schade für Wasserburg, aber wir können uns überhaupt nichts nachsagen lassen, wir haben alles reingeworfen.“

Nun aber ist man in Grünwald froh über das Saisonende. „Die Jungs haben sich die Pause verdient“, so Koch. „Jetzt geht die Arbeit des Vereins los, beziehungsweise sie ist schon los gegangen.“ Denn eine derartige Ausdünnung des Personals soll künftig vermieden werden: „Wir brauchen einen gesunden, großen Kader mit der nötigen Qualität.“ (um)

TSV Grünwald – TSV 1860 Rosenheim 2:2 (2:0) TSV Grünwald: Stanic – Bornhauser, Keller, Wanzeck, Lucksch, Traub, Hutterer, Halbich, Leugner, Zargar (58. Kosuch), Bublitz Tore: 1:0 Lucksch (27.), 2:0 Lucksch (41.), 2:1 Summerer (66.), 2:2 Summerer (90.+5)