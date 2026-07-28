TSV Grünwald gegen Türkgücü München: Nur um Platz zwei geht es

Sieben Neuzugänge führte Grünwalds Kapitän Marco Bornhauser, der wegen einer Platzwunde mit Kopfschutz spielte, zum Landesliga-Start aufs Feld (v.l.): Torwart Leon Cuni, Leonard Fuchs, Valentin Seebauer, Philipp Moehring, George Dumitru, Hendrik Geiler und Rückkehrer Laris Stjepanovic. – Foto: Umberto Savignano

Der TSV Grünwald trifft an diesem Mittwoch auf Türkgücü München – beide gelten als Aufstiegsfavoriten. Co-Trainer Florian de Prato sagt süffisant, für Türkgücü sei die Landesliga nur eine Durchgangsstation in die Regionalliga.

Geht es nach der Konkurrenz in der Landesliga Südost, so steigt an diesem Mittwoch um 18.30 Uhr an der Heinrich-Wieland-Straße 100 im Münchner Osten der große Schlager: Keine Teams werden so häufig als Aufstiegsfavoriten genannt wie Gastgeber Türkgücü München und der TSV Grünwald.

Auf beiden Seiten ist man sich der eigenen Stärken durchaus bewusst (siehe auch Interview), wobei für die Grün-Weißen der Sprung in die Bayernliga offiziell keine feste Vorgabe ist. „Unter die ersten fünf muss man aber kommen“, sagt Fußball-Abteilungsleiter Markus Jonda. Und Co-Trainer Florian de Prato meint etwas süffisant: „Ich habe vorher gelesen, dass die Landesliga für Türkgücü nur eine Durchgangsstation sein soll auf dem Weg zurück in die Regionalliga. Also geht es sowieso nur um Platz zwei.“

Zum Auftakt leisteten sich beide Favoriten Ausrutscher. Türkgücü korrigierte das 0:1 gegen den VfB Hallbergmoos inzwischen durch einen 3:0-Sieg beim Kirchheimer SC, die Grünwalder hatten bislang nur ein Spiel, das sie zu Hause mit 1:2 gegen den SB Chiemgau Traunstein verloren.

„Wir spielen nicht mehr so zielstrebig nach vorne“, räumt de Prato ein. Und das, obwohl Torjäger Laris Stjepanovic wieder dabei ist. „Wir haben uns so in der Tiefe eigentlich verstärkt, das hat man beim Tor gegen Traunstein auch gesehen.

Aber die einzelnen Spieler haben vor der Verlagerung zu viele Ballkontakte und wenn es sechs Sekunden dauert, kann jeder halbwegs vernünftige Landesligist das zustellen“, bemängelt der Co-Trainer, der aber überzeugt ist: „Das wird sich schnell erledigen, denn die Spieler wissen das. Ich glaube an unseren Kader und habe echt Spaß an der Mannschaft.“

Tatsächlich gab sich David Halbich nach der Auftaktpleite selbstkritisch: „Wir waren zu ungefährlich. Wir haben viel Ballbesitz, machen aber zu wenig draus, halten den Ball zu lang.“ Doch auch der Stürmer ist vom Team überzeugt: „Wir haben geile Kicker, wir bringen es nur noch nicht aufs Feld.“ Dass gleich sieben Neuzugänge in der Anfangsformation standen, lässt man beim TSV übrigens nicht als Erklärung für den Fehlstart gelten: „Die Jungs hatten fünf Wochen Zeit, um sich aneinander zu gewöhnen“, stellt Chefcoach Sebastian Koch klar. (um)