TSV Grünwald feiert torreichsten Sieg der Saison in der Landesliga

Der TSV Grünwald setzt sich mit 12:1 gegen den SV Neuperlach durch und verkürzt den Abstand zur Tabellenspitze der Landesliga Südost.

Sebastian Koch hatte seine Spieler gewarnt: „Wir dürfen den Gegner auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen“, sagte der Trainer des TSV Grünwald vor dem Heimspiel gegen das abgeschlagene Schlusslicht SV Neuperlach. Gleichzeitig war aber auch er überzeugt: „Die Jungs werden mit Sicherheit die nötige Ernsthaftigkeit zeigen.“ Das taten sie: Im bislang torreichsten Saisonspiel der Landesliga Südost feierten sie einen 12:1 (4:0)-Erfolg. Koch war entsprechend angetan: „Heute hat die Mannschaft ein Statement abgegeben. Wir sind rausgegangen, um dieses Spiel vom ersten Moment an zu kontrollieren, und genau das haben die Jungs umgesetzt, mit Klarheit, mit Tempo, mit absoluter Entschlossenheit.“

Das 1:0 erzielte Laris Stjepanovic nach einem Fehlpass der Gäste (8.). „Da hat er gut antizipiert“, so Koch. Das 2:0 durch Felix Triftshäuser (10.) und das 3:0 durch Marcel Kosuch (12.) waren Folge des Grünwalder Dauerdrucks. Als dann SVN-Keeper Wassim Zormati nach einem Foul am durchgebrochenen Stjepanovic Rot sah (21.), war die Partie entschieden. Stjepanovic schraubte mit dem 4:0 und 5:0 (24., 48.) sein Konto auf 19 Treffer, Spitzenwert der Liga. Marco Bornhauser (50.), Daniel Leugner (62., 68.), David Halbich (79.), ein Eigentor von Hayati Yilmaz (84.) sowie Leander Bublitz (85., 90.) sorgten für den Rest.

Ich ziehe den Hut vor Neuperlach, weil sie nicht mit Frustfouls auf den Spielverlauf reagiert haben.

Sebastian Koch, Trainer TSV Grünwald

Besonders gut gefiel Koch das 8:0 als Produkt der Uneigennützigkeit: Leon Sammer hatte den Ball erobert und auf Leugner durchgesteckt, der legte quer auf Triftshäuser, der wiederum Leugner bediente. Dagegen ärgerte den Coach das Gegentor zum 8:1 durch Youssouf Hassan: „In der Pause war die klare Ansage, dass wir zu null spielen wollen.“ Aber auch Koch musste bei dieser Kritik ein wenig schmunzeln, war der Kantersieg doch die Krönung einer Serie von vier Dreiern am Stück mit der phänomenalen Tordifferenz von 25:4. „Diese vier Siege hat sich das Team erarbeitet, mit Disziplin, mit Fokus und mit dem Willen, immer weiterzugehen“, lobte er seine Grün-Weißen, die sich bis auf zwei Punkte an den Zweiten TSV Wasserburg und vier an Spitzenreiter SpVgg Unterhaching II herangeschoben haben. Am Ende hatte Koch sogar ein Kompliment für den Verlierer übrig: „Ich ziehe den Hut vor Neuperlach, weil sie nicht mit Frustfouls auf den Spielverlauf reagiert haben.“