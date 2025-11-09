TSV Grünwald feiert souveränen 3:0-Sieg gegen TSV Murnau

Nach der Niederlage in Rosenheim überzeugt Grünwald mit mannschaftlicher Geschlossenheit und starken Joker-Toren im Heimspiel.

Mit dem 3:0 (0:0)-Heimsieg über den bisherigen Tabellenzweiten TSV Murnau hat sich der TSV Grünwald eindrucksvoll im Rennen um den zweiten Rang der Fußball-Landesliga Südost zurückgemeldet. Trainer Sebastian Koch, der sich nach dem vorangegangenen 1:4 in Rosenheim sehr enttäuscht gezeigt hatte, war diesmal begeistert: „Riesenkompliment an die ganze Mannschaft. Das war heute ein Auftritt mit absoluter Mentalität! Genau die Reaktion, die wir sehen wollten. Von der ersten Minute an war klar: Wir sind da, wir wollen das Spiel gewinnen und jeder einzelne ist bereit, alles für das Team zu geben.“

Die Grün-Weißen kontrollierten das Geschehen von Beginn an, waren präsent in den Zweikämpfen. „Wir haben mit voller Überzeugung gespielt“, lobte Koch. „Besonders stark war, wie geschlossen wir verteidigt haben. Wir haben über neunzig Minuten kaum Torchancen zugelassen. Das zeigt, wie konzentriert und diszipliniert die Jungs gearbeitet haben.“ Wobei eben nicht nur die Abwehrspieler ihren Teil zum Bollwerk beitrugen. „Jeder hat defensiv mitgeholfen, angefangen im Sturm bis hinten zur letzten Reihe. Dass wir am Ende zu null spielen, ist die logische Folge dieser mannschaftlichen Geschlossenheit“, sagt Koch.

Auch das Spiel nach vorne gefiel dem Coach: „Offensiv haben wir immer wieder gefährliche Akzente gesetzt.“ In der Schlussphase fielen dann auch die Tore, wobei der nach einer knappen Stunde eingewechselte Laris Stjapanovic die Jokerrolle in Perfektion ausfüllte: Erst traf er nach einer schönen Kombination über Daniel Leugner, Michael Hutterer und Marcel Kosuch mit einer Direktabnahme (71.). „Ein überragender Distanzschuss. Das war ein echtes Zeichen“, schwärmte Koch. Dann verwandelte Stjepanovic einen von Hutterer herausgeholten Foulelfmeter souverän zum 2:0 (79.). Schließlich spielte der Doppel-Torschütze mit einem starken Assist auch noch Kosuch frei, der die Eins-gegen-Eins-Situation eiskalt zum 3:0 nutzte (85.).

„Das war der perfekte Abschluss eines konzentrierten und reifen Auftritts“, so der Trainer, dessen Mannschaft auch die späten Zeitstrafen für Hutterer (86.) und Marco Bornhauser (87.) nichts mehr anhaben konnten. Die Wiedergutmachung für die Rosenheim-Pleite war laut Koch rundum gelungen: „Am meisten beeindruckt mich heute die Haltung: kein Nachlassen, keine Zufriedenheit, sondern neunzig Minuten voller Wille, Leidenschaft und Überzeugung. Jeder war bereit, alles zu investieren und genau das ist der Unterschied.“ (um)

TSV Grünwald - TSV Murnau 3:0 (0:0) TSV Grünwald: Brandl - Bornhauser, Kubina, Starke, Lucksch, Sammer (90.+3 Wanzeck), Hutterer, Keller, Leugner (90.+4 Triftshäuser), Kosuch, Bublitz (59. Stjepanovic) Tore: 1:0 Stjepanovic (71.), 2:0 Stjepanovic (79., Foulelfmeter), 3:0 Kosuch (85.) Zeitstrafen: Hutterer (86.), Bornhauser (87.)