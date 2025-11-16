TSV Grünwald feiert dritten Sieg in intensiver Englischer Woche

Der TSV Grünwald bezwingt den TSV Kastl mit 6:2 und zeigt mit einem beeindruckenden Torverhältnis seine starke Form.

Sebastian Koch hielt mit seiner Begeisterung nicht hinterm Berg, warum sollte er auch: „Drei Spiele, drei Siege: Was für ein Abschluss dieser intensiven Englischen Woche!“, jubelte der Trainer des Landesligisten TSV Grünwald nach dem 6:2 (2:2)-Sieg beim TSV Kastl, der seinerseits davor immerhin fünf Spiele am Stück gewonnen hatte. Für die Grün-Weißen war der verdiente Kantersieg der dritte Erfolg innerhalb von acht Tagen, mit dem beeindruckenden Torverhältnis von 13:3. Dabei zeigten sie schon in der ersten Halbzeit 30 starke Minuten, nach dem Wechsel dominierten sie dann endgültig in einer Weise, die auch Koch beeindruckte: „Diese zweite Halbzeit war ein Statement.“

Dabei war seine Mannschaft schon optimal gestartet, Marcel Kosuch schob nach einem Übersteiger cool ins lange Eck ein (4.), Laris Stjepanovic legte nach einem schönen Angriff zum 0:2 nach (25.). Erst danach meldete sich auch Kastl im Spiel an, die Hausherren kamen bis zur Pause sogar zum Ausgleich. „Zwei unnötige Gegentore“, sah Koch. Beim 1:2, das Clemens Greifenstein per Kopf nach einer Ecke markierte, habe man „schlecht verteidigt“, die Berechtigung des Foulelfmeters, den Sebastian Spinner zum 2:2 (45.) verwandelte, zweifelte der Coach an.

Doch seiner Mannschaft konnten die Rückschläge nichts anhaben. „Genau solche Situationen sind echte Prüfsteine. Die zweite Halbzeit war dann pure Mentalität“, lobte Koch deren Reaktion. Ein Doppelschlag kurz nach dem Wechsel brachte die Vorentscheidung: Daniel Leugner ließ zwei Verteidiger aussteigen und hob den Ball dann über Torwart Andreas Peller hinweg (51.), Marco Bornhauser traf fast von der Grundlinie (54.). Es war das erste Saison-Tor des Kapitäns, und zwar „ein sehr spektakuläres“, so Koch, der auch beim 2:5 durch eine tolle Einzelleistung von Stjepanovic mit der Zunge schnalzte: „Ein Weltklasse-Tor.“ Stjepanovic sorgte nach einem Steckpass auch für den 2:6-Endstand (80.).

„Sie sind rausgekommen, als wollten sie der ganzen Woche noch einmal ihren Stempel aufdrücken. Jeder Zweikampf wurde angenommen, jede Aktion mit Entschlossenheit gespielt, jeder ist für jeden gelaufen“, schwärmte Koch vom Auftritt seiner Mannschaft im zweiten Durchgang. „Am Ende steht ein absolut verdienter 6:2-Sieg. Und das auf einem tiefen, schweren Rasen, der jedem Spieler alles abverlangt hat. Bis auf eine 15-minütige Phase in der ersten Halbzeit war das ein spielerisches Ausrufezeichen.“