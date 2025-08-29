TSV Grünwald fehlen neun Spieler: "Eine massive Herausforderung"

Bevor in der Landesliga Südost der Ball zu rollen begann wurde der TSV Grünwald immer wieder genannt als potenzieller Kandidat für die Spitze der Liga.

Nur der aktuelle Tabellenführer TSV Wasserburg wurde noch häufiger genannt. Mit drei Siegen aus den letzten vier Spielen hat der Bayernliga-Absteiger in die Spur gefunden und Tuchfühlung nach oben. Vor dem Heimspiel gegen den SV Dornach (Freitag, 19.30 Uhr) hat man nur noch drei Punkte Rückstand auf Rang zwei.

Bei dem Duell der beiden Vereine aus dem Landkreis München treffen sich zwei durchaus spannende Serien. Grünwald hat drei der letzten vier Spiele gewonnen mit nur einer Niederlage gegen den Primus Wasserburg.

Der rotfreche Aufsteiger aus Dornach steht aktuell bei fünf Spielen ohne Niederlage. Und da waren mehr als die zwei eingefahrenen Siege durchaus möglich. Vor dem Flutlichtkick in Grünwald haben die Grün-Weißen einen Punkt mehr als der SV Dornach.

Aktuell fehlen aus dem Grünwalder Kader neun Spieler wegen Verletzungen oder Urlaub. Dazu kommt noch David Lucksch, der sich im Aufbautraining befindet und noch etwas zeit braucht. „Das ist für uns eine massive Herausforderung“, sagt Trainer Sebastian Koch, „aber keine Ausrede.“ Deshalb werden diesmal auch Spieler aus der zweiten Mannschaft (Kreisklasse) mit auf der Bank sitzen.

"Man merkt den Unterschied zur vergangenen Saison"

Die Trainingsleistungen stimmen den Coach zuversichtlich, dass man den Aufwärtstrend der vergangenen Spiele fortsetzen kann. Selbst mit dem aktuell dezimierten Kader ist die volle Leidenschaft zu spüren. Koch stimmt diese Mentalität sehr positiv: „Man merkt den Unterschied zur vergangenen Saison. Unsere Führungsspieler ziehen die Youngsters mit – das macht meine Mannschaft aus und stärkt den Teamzusammenhalt.“

Dazu kommt noch der Sieg für die Moral aus dem letzten Spiel, wo die Grünwalder Kicker in Traunstein nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2 gewinnen konnten. Auch hier lobt Koch den Charakter: „Meine Jungs bleiben 90 Minuten fokussiert, egal ob wir zurückliegen oder führen – dafür verdiene sie höchsten Respekt.“