TSV Grünwald erkämpft nach Rot für Torwart Körber ein 3:3

Timon Körber Torwart des TSV Grünwald – Foto: Fupa

Der TSV Grünwald kommt gegen Abstiegskandidat Traunstein nicht über ein Remis hinaus. Nach umstrittener roter Karte fehlte ein Mann.

Nur zu einem 3:3 (2:2) reichte es für den Landesliga-Fünften TSV Grünwald gegen den Abstiegskandidaten 1. FC Traunstein. Zwar glichen die Isartaler nach einem Platzverweis für ihren Torwart Timon Körber in Unterzahl aus, doch die Moral konnte Co-Trainer Florian de Prato nicht völlig über die gezeigten Unzulänglichkeiten hinwegtrösten: „Wenn du vorne dran bleiben willst, darfst du nicht so wie in der ersten Halbzeit spielen, vor allem defensiv darfst du nicht so agieren.“

Dabei begann die Partie optimal für die Grün-Weißen: Gabriel Wanzeck köpfte nach einer Ecke von Yannick Frey zum 1:0 ein (9.). Nach ähnlichem Strickmuster hatte Wanzeck schon zweimal beim 6:0 gegen Kirchheim vor zwei Wochen getroffen. „Er kommt da mit seiner Wucht, das ist eine Waffe“, freute sich de Prato. Doch ein Traunsteiner Doppelschlag verdarb ihm postwendend den Spaß. Erst spielte TSV-Innenverteidiger David Keller hoch zurück zu Timon Körber, der äußerst schwierig zu nehmende Ball sprang über den Torwart an die Latte, Kenan Smajlovic staubte ab (11.). „Ein persönlicher Aussetzer, das war Slapstick hoch zehn“, ärgerte sich de Prato über den Rückpass und dessen Folgen. Beim 1:2 (14.) durch Julian Höllen sah de Prato ebenfalls ein „nicht nachvollziehbares Verteidigungsverhalten“.

Nach vorne blieben die Grün-Weißen, die schon vor dem 1:0 einen Pfostentreffer durch Marcel Kosuch verzeichnet hatten (8.), aber weiterhin gefährlich. Erst scheiterte Kosuch an der Latte (18.), dann erzwang der TSV den Ausgleich: Michael Hutterer lief Gäste-Torwart Christoph Gruber an, dessen Ball landete bei David Halbich, der einen Gegner umkurvte und zum 2:2 einschob (22.).

Unmittelbar nach dem Wechsel erlaubten sich die Gastgeber aber den nächsten Abwehrschnitzer, den Smajlovic zum 2:3 nutzte (46.). Und es kam noch dicker: Nach einem langen Ball eilte Körber aus dem Gehäuse, brachte nach Ansicht des Schiedsrichters Chiemgau-Stürmer Höllen zu Fall und verhinderte so dessen Großchance. „Timon dreht sich aber weg und Höllen will gar nicht aufs Tor gehen, sondern springt in ihn rein“, schilderte de Prato die Situation aus seiner Sicht. „Das war für mich nie eine Rote Karte.“

Auch mit zehn Mann drängten die Grün-Weißen auf den Ausgleich, den Halbich mit einem direkten Freistoß auch schnell herstellte (63.). Danach stürmten die Hausherren weiter, hatten noch einige Möglichkeiten, unter anderem mehrmals durch Kosuch. Zudem roch es bei einer Aktion gegen Halbich und bei einem Handspiel nach Elfmeter für den TSV, doch die Pfeife blieb stumm. Fazit von de Prato. „Trotz Unterzahl waren das zwei verlorene Punkte.“

TSV Grünwald - 1. FC Traunstein 3:3 (2:2) TSV Grünwald: Körber - Bornhauser, Keller, Starke, Triftshäuser (24. Traub/57. Stanic), Wanzeck, Hutterer (46. Sammer), Halbich, Leugner, Frey, Kosuch Tore: 1:0 Wanzeck (9.), 1:1 Smajlovic (11.), 1:2 Höllen (14.), 2:2 Halbich (22.), 2:3 Smajlovic (46.), 3:3 Halbich (63.) Rot: Körber (56., Notbremse) Zeitstrafe: Wanzeck (90.+1)