TSV Grünwald empfängt SV Aubing zum Spitzenspiel der Landesliga

Am Donnerstag trifft Grünwald zu Hause auf den starken Aufsteiger Aubing, der mit Ex-Grünwaldern und Toptorjäger Daniel Koch überzeugt.

Vier Siege und drei Unentschieden in den jüngsten sieben Partien: Kein Wunder, dass man sich beim TSV Grünwald selbstbewusst zeigt. „Wenn wir unseren unbedingten Willen in Tore umwandeln, kann uns niemand stoppen“, ist Trainer Sebastian Koch überzeugt. Das soll auch für den SV Aubing gelten, der am heutigen Donnerstag um 19.30 Uhr an der Keltenstraße gastiert. Der Aufsteiger sorgt für Furore und liegt als Sechster der Landesliga Südost nur einen Zähler hinter den viertplatzierten Grünwaldern (und damit auch hinter dem Zweiten 1860 Rosenheim).

„Natürlich respektieren wie jeden Gegner, aber wir fürchten keinen. Wir wissen, was wir können und wir vertrauen aufeinander“, stellt Koch klar. Gleichwohl hat er bei Aubing einige Stärken erkannt: „Wir treffen auf eine Mannschaft, die auf eine erfahrene Qualität in der Innenverteidigung verfügt und damit sehr stabil steht. Gleichzeitig bringen sie über die Außenbahn viel Geschwindigkeit ins Spiel, was sie gefährlich und schwer berechenbar macht“, so der TSV-Coach, der zudem auf Aubings Sturm-Urgestein verweist, das in der Bezirksliga schon immer wie am Fließband traf und nun, mit 32 Jahren, erstmals in der Landesliga seine Qualitäten demonstriert: „Besonders im Blick haben wir Daniel Koch, der mit seinen acht Treffern in dieser Saison gezeigt hat, wie gefährlich er ist.“ Verwandt sind die beiden übrigens nicht.

Auch zwei Ex-Grünwalder tragen zu Aubings Höhenflug bei: Alexander Rojek, der Standardspezialist mit der überragenden Schusstechnik, war im Sommer zum SV Neuperlach gewechselt, ist dann weitergezogen und traf in vier Einsätzen für Aubing schon dreimal. Mittelfeldspieler Claudio Milican spielte in der vergangenen Saison ebenfalls für den TSV. „Alex ist scheinbar gut angekommen, und wenn Claudio die richtige Fitness an den Tag legt, ist er Weltklasse für diese Liga“, erweist Sebastian Koch auch den ehemaligen Wegbegleitern Respekt. Und dann ist da ja noch SVA-Coach Patrick Ghigani, Ex-Profi unter anderem bei der SpVgg Unterhaching. „Diese Erfahrung kann er mit einbringen“, so Koch, der insgesamt aber nicht mit einem Aubinger Durchmarsch rechnet: „Sie werden wahrscheinlich auch noch von der Euphorie getragen.“

In einem Vorbereitungsspiel unterlagen die Grün-Weißen übrigens mit 2:5. „Wir wissen also genau, was uns erwartet: Ein Gegner, der kompakt verteidigt, schnell umschaltet und jederzeit in der Lage ist, Spiele zu entscheiden“, sagt Koch. „Umso wichtiger ist es für uns, unsere eigenen Stärken auf den Platz zu bringen und über 90 Minuten hochkonzentriert zu agieren.“