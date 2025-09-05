TSV Grünwald: Den Vorschusslorbeeren gerecht werden

In der Landesliga Südost steht der TSV Grünwald unter besonderer Beobachtung, weil der Absteiger aus der Bayernliga neben dem Vorjahreszweiten als Meisterkandidat gesehen wird. Mit zehn Punkten aus den jüngsten fünf Spielen hatte man auch die Bilanz eines Topteams. Wenn Grünwald nun bei dem schlecht gestarteten TSV Eintracht Karlsfeld (Samstag, 14 Uhr) einen Dreier nachlegt, dann hat es der Club in der Liga schon weit nach vorne geschafft.

Aktuell liegen die ersten elf Mannschaften der Liga nur die Kleinigkeit von fünf Punkten auseinander. Mittendrin befindet sich der TSV Grünwald, der kommenden Dienstag auch noch ein Nachholspiel in Kirchheim hat. Mit sechs Punkten in Karlsfeld und Kirchheim würde man endgültig den Vorschusslorbeeren der Konkurrenz gerecht werden.

„Bisher ist die Saison in Ordnung“, sagt der Grünwalder Co-Trainer Florian de Prato, „ich würde uns die Note Drei minus geben.“ Er ist unzufrieden, dass der betriebene Aufwand im Offensivspiel zu wenig belohnt wird. Man habe bislang zu viele Möglichkeiten liegen gelassen und das macht am Ende dann auch den Unterschied aus zwischen ganz vorne und dem festen Platz in der großen Gruppe. Zudem bemängelt de Prato in seiner Zwischenbilanz, dass Grünwald den Gegnern wiederum das Toreschießen zu einfach macht.