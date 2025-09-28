TSV Grünwald bleibt zum siebten Mal in Serie unbesiegt

Der TSV Grünwald ist schwer bezwingbar, in Hallbergmoos wäre freilich mehr drin gewesen als ein 1:1-Remis.

Grünwald – Die Siegesserie konnte der TSV Grünwald beim VfB Hallbergmoos-Goldach nicht ausbauen, nach drei Dreiern in Folge mussten sich die Isartaler diesmal mit einem 1:1 (1:1) begnügen. Einen anderen, vielleicht sogar noch aussagekräftigeren Trend, was ihre mittlerweile beeindruckende Konstanz betrifft, konnten die Grün-Weißen durch das Remis im Spitzenspiel Sechster gegen Vierter der Bayernliga Süd hingegen bestätigen: Es war für den TSV die siebte Partie hintereinander ohne Niederlage.

Deshalb konnte Sebastian Koch am Ende auch die schwache Anfangsphase seiner Elf verschmerzen: „Wir haben die ersten 20 Minuten verschlafen, es war kein Tempo drin, keine Geschwindigkeit mit dem Ball, keine Bewegung“, räumte der Grünwalder Trainer ein. Die Quittung für diese Mängel erhielt seine Mannschaft durch das 1:0 von Emil Kierdorf, der nach einem Ball in die Spitze noch TSV-Torwart Lukas Brandl aussteigen ließ und einschob (16.).

„Weltklasse-Tor“ von Marcel Kosuch

Nach dem Rückstand kamen die Gäste aber langsam besser ins Spiel, David Halbichs Großchance nach einem starken Solo, die VfB-Keeper Tobias Heckl mit einer Glanztat zunichte machte (26.), war ein erstes Ausrufezeichen. Kurz vor der Pause markierte dann Marcel Kosuch den mittlerweile nicht unverdienten Ausgleich mit einem „Weltklasse-Tor“, wie Koch schwärmte: Der Stürmer zog von rechts nach innen und versenkte den Ball mit links aus 25 Metern unwiderstehlich im Winkel (43.).

Nach dem 1:1 und, wie Koch andeutete, einer klaren Ansprache in der Kabine, betraten die Grün-Weißen das Feld nach der Pause, im Gegensatz zum ersten Durchgang, hellwach. „Wir haben in der zweiten Halbzeit das Spiel dominiert“, fand der Coach. Und es boten sich dem TSV gleich mehrere hochkarätige Chancen zum Siegtreffer: Kosuch scheiterte im eins gegen eins an Torwart Heckl (60.), Daniel Leugner schob nach Kosuchs Vorarbeit knapp vorbei (63.). Kosuch fand nach einem Konter noch einmal in Heckl seinen Meister (77.), dann hatte der Grünwalder Torschütze auch noch Pech mit einem Pfostenschuss (84.). Schließlich verfehlte Leugner noch einmal aus guter Position das Ziel (87.). Aber auch die Hausherren spielten in diesem vor allem nach der Pause sehr intensiven Duell weiter auf Sieg.

Trainer hadert mit verlorenen Punkten

Koch haderte nach dem Schlusspfiff wie schon in vielen Partien zuvor mit den vergebenen Möglichkeiten seiner Elf: „Am Ende waren es zwei verlorene Punkte.“ Trotzdem zeigte er sich mit dem Ergebnis grundsätzlich einverstanden: „Mit einem Unentschieden in Hallbergmoos kann man zufrieden sein. Die haben schon gute Qualität drin.“ Was Koch besonders gefiel und was ihm auch durch Lob vom Gegner bestätigt wurde, waren die Einsatzfreude und der entsprechende körperliche Zustand seiner Spieler: „Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Sie sind topfit und sie wollen 90 Minuten lang.“

VfB Hallbergmoos-Goldach - TSV Grünwald 1:1 (1:1) TSV Grünwald: Brandl - Bornhauser, Kubina, Wanzeck, Park (66. Lucksch), Hutterer, Keller, Leugner, Halbich, Stjepanovic, Kosuch Tore: 1:0 Kierdorf (16.), 1:1 Kosuch (43.) Gelb-Rot: M. Sassmann (90.+1, wiederholtes Foulspiel)