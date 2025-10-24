TSV Grünwald bleibt im Aufstiegsrennen und baut Druck auf

Im Auswärtsspiel beim TSV 1860 Rosenheim kann die Mannschaft mit einer kompakten Defensive wichtige Punkte im Kampf um Platz zwei sammeln.

Als der 3:2-Heimsieg des TSV Grünwald über den FC Wacker am Freitag vor einer Woche unter Dach und Fach war, richtete sich der Blick von Chefcoach Sebastian Koch und Co-Trainer Florian de Prato gleich auf die anderen Begegnungen des Abends. Und das Trainerduo erfuhr viel Erfreuliches: Mit dem TSV Wasserburg und dem FC Schwabing trennten sich zwei Konkurrenten im Rennen um Platz zwei unentschieden 1:1, beide blieben damit zwar vor den Isartalern, aber nur ganz knapp. Auch den TSV Murnau holten die Grün-Weißen durch ihren Erfolg nicht ein, doch der bisherige Zweite stolperte mit einem 2:5 in Karlsfeld.

Gegner nehmen sich gegenseitig die Punkte weg

Am Kirchheimer SC, der in Hallbermoos 1:3 unterlag, zog die Koch-Truppe indes vorbei. Am Samstag und Sonntag ging es so weiter: Der TSV 1860 Rosenheim (0:1 in Freilassing) und der SV Aubing (0:2 gegen die SpVgg Unterhaching II) fielen hinter die Grün-Weißen zurück, die somit plötzlich wieder mittendrin im Rennen um Platz zwei sind: Tabellensechster, nur zwei Zähler Rückstand auf Wasserburg und Murnau. Am Samstag (14 Uhr) habe sie zudem in Rosenheim die Chance, einen direkten Konkurrenten weiter zu distanzieren.

Koch warnt aber eindringlich vor den zuletzt fünfmal sieglosen Rosenheimern. „Uns erwartet die aktuell stabilste Defensive der Liga“, verweist er auf die nur 17 Gegentore der mit 22 Jahren im Schnitt sehr jungen Truppe. „Sie stehen kompakt, verteidigen diszipliniert, lauern auf schnelle Gegenstöße, können geduldig agieren und jede Unachtsamkeit sofort bestrafen.“ Das ist sicher ein Verdienst von Trainer Wolfgang Schellenberg, der unter anderem aus seiner Zeit als Jugendtrainer und Leiter des Nachwuchsleistungszentrums beim TSV 1860 München viel Erfahrung mit Juniorenkickern hat, darunter Koch: „Wolfgang Schellenberg hat mich, als ich 19 war, von Haching zu den Löwen geholt.“

Auch für Koch „lag der Fokus in dieser Woche klar auf der Defensivarbeit. Wir wollen wieder kompakt stehen, konsequent verteidigen und als Einheit auftreten.“ Es gelte, „das positive Gefühl“ aus dem Wacker-Sieg mitzunehmen. Zudem kehren David Keller, Min Park und Lukas Brandl in den Kader zurück. Ob Stammkeeper Brandl zwischen den Pfosten steht, ist aber noch offen. Sein Vertreter Timoffi Protsenko erhielt nach dem Wacker-Spiel ein Sonderlob von Koch, wie auch der andere 19-jährige Startelf-Spieler Leander Bublitz. Das Sturm-Eigengewächs sei „88 Minuten marschiert“, und genau diese kämpferische Einstellung will Koch sehen: „Wenn wir das schaffen, können wir die Hinrunde mit einem Statement beenden.“