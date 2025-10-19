TSV Grünwald besiegt FC Wacker trotz Unterzahl

Nach einer frühen Roten Karte zeigt der TSV Grünwald viel Kampfgeist und feiert einen 3:2-Erfolg gegen FC Wacker München.

Grünwald – Der TSV Grünwald ist zurück in der Erfolgsspur: Trotz mehr als einer Halbzeit in Unterzahl gewann das Team von Sebastian Koch gegen den FC Wacker München verdient mit 3:2 (2:1). Entsprechend begeistert zeigte sich der Trainer: „Ich habe den Jungs gesagt, dass nach zwei Niederlagen und neun Gegentoren eine Reaktion nötig ist. Und die haben sie gezeigt. Wir haben uns als Familie auf dem Platz präsentiert.“

Beide Mannschaften lieferten sich vom Anpfiff weg ein rassiges Landesligaspiel. Nach einer halben Stunde hätte es bereits 4:4 statt 1:1 stehen können. Die Grün-Weißen gingen mit der dritten Großchance des Spiels in Führung: Marcel Kosuch setzte sich links gut durch, spielte zurück auf Daniel Leugner, der mit links trocken vollstreckte (9.). Wacker gab die Antwort durch Armando Tischer, der Jannik Bosnjaks tolle Vorarbeit, ebenfalls von links in den Rückraum, mit einem Linksschuss ins kurze Eck nutzte (11.). Ansonsten parierte TSV-Keeper Tymofii Protsenko zweimal stark gegen Bosnjak (4., 11) und einmal gegen einen Distanzschuss von Jasmin Kadiric (27.). Die Grünwalder verfehlten mehrfach knapp das Ziel, so bei Nick Starkes Kopfball (7.) oder durch Leander Bublitz (25.).

Eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung bremste dann das Spiel aus: Der bereits verwarnte Grünwalder Gabriel Wanzeck zog im Kampf um den Ball gegen den grätschenden Kadiric den Fuß eigentlich zurück, doch der Unparteiische zeigte ihm zum Entsetzen der Gastgeber die Ampelkarte (38.). Nun setzte der TSV auf eine kompakte Defensive, konterte aber stark und belohnte sich: Kosuch enteilte, zog am Strafraum nach innen und versenkte den Ball mit rechts traumhaft im langen Winkel (45.+2).

Mit der Führung im Rücken hielten die Grün-Weißen den Gegner weiter in Schach, und dann schlug noch einmal Kosuch mit einer weiteren Einzelaktion zu (69.). Mit dem 3:1 war die Partie entschieden. Der Anschlusstreffer von Nam Nguyen (87.) kam zu spät, um den Sieg des TSV Grünwald noch ernsthaft zu gefährden. „In der zweiten Halbzeit haben wir das Zentrum geschlossen und das gezeigt, was uns stark macht: den Kampfgeist, die Leidenschaft“, lobte Koch seine Mannschaft für ihr engagiertes Unterzahlspiel.