TSV Grüntegernbach siegt deutlich – Trainer aber unzufrieden

Toto-Pokal – Foto: Heilmaier

Die Grüntegernbacher Elf des neuen Trainers Martin Trojovsky legte beherzt los, doch einen Schuss von Adin Kuc und einen Kopfball von Moritz Greimel parierte Keeper Stefan Auer. Dann verflachte die Partie, was zur ungewöhnlichen Maßnahme Trojovskys führte, im ersten Durchgang gleich dreimal zu wechseln. Das war erfolgreich, vor allem Mittelfeldspieler Manuel Mattera brachte Struktur ins Spiel. Kurz vor der Pause fiel die verdiente Führung, der ebenfalls ins Spiel gekommene Sebastian Heilmeier markierte mit einem Schuss unter die Latte das 1:0.

Einen Tag nach der Eröffnung des Toto-Pokal-Wettbewerbs auf Kreisebene stand am Mittwochabend noch das Match zwischen B-Klassist SV Buch und A-Klassist TSV Grüntegernbach auf dem Programm, das einen klaren 4:0 (1:0)-Erfolg für die Gäste brachte.

Nach Wiederbeginn kam der TSV zu Chancen im Minutentakt, während die Gastgeber nur noch einen Fernschuss von Dominic Fumelli zu verzeichnen hatten. Doch Patrick Hagl, Mattera und Tobias Klebinger scheiterten an der Latte, ehe oritz Greimel mit einem Freistoß erfolgreich war. Zehn Minuten vor dem Ende profitierten die Gäste von einem groben Abspielfehler der Hausherren an der eigenen Strafraumgrenze, sodass Kiefinger nur noch ins leere Tor einschieben musste.

Nun war die Bucher Gegenwehr gebrochen, und nach der Ampelkarte gegen Michael Simon geriet man sogar noch in Unterzahl. Nach einem Pass von Niklas Zott in die Tiefe markierte Mattera unter Zuhilfenahme des Innenpfostens den 4:0-Endstand.

Dennoch gab sich Buchs Trainer Fumelli mit dem Auftritt seiner Elf zufrieden:. „Die Leistung von uns war okay – wir haben gegen eine sehr gute A-Klassenmannschaft verloren. Uns haben in der zweiten Hälfte die Körner gefehlt.“. Deutlich gemäßigter Trojovsky: „Es war nicht das beste Spiel von uns, vielleicht hatten wir im Kopf, dass es eine B-Klasse-Mannschaft ist. Ich musste schon vor der Pause reagieren, will das Spiel aber nicht überbewerten.“

Die letzte ausstehende Pokalpaarung zwischen Atletico Erding und Finsing wurde von heute auf den 19. August verlegt, die nächste Runde folgt dann am 26. August.