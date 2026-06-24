TSV Grüntegernbach: Neues Trainerduo und ein Toptransfer aus Buchbach

Gelbes Quintett (v.l.): Sportlicher Leiter Marcus Balbach, Betreuer Josef Schweindl, die Neu-Trainer Martin Trojovsky und Nevzat Yildiz sowie Abteilungsleiter Georg Mooshofer. – Foto: Verein

Mit neuen Trainern packen die Fußballer des TSV Grüntegernbach die kommende Saison mit ihren beiden Mannschaften an. Ebenfalls spannend: Beide Teams treten erstmals parallel in der A-Klasse an. Und ein für die Liga absoluter Topspieler steht auch im Kader.

„Die erste Mannschaft wird künftig von Martin Trojovsky trainiert, während Nevzat Yildiz die Verantwortung für die zweite Mannschaft übernimmt“, berichtet Abteilungsleiter Georg Mooshofer unserer Zeitung. Und er weiß: „Beide treten dabei in große Fußstapfen und übernehmen Mannschaften, die sich in den vergangenen Jahren positiv entwickelt haben.“

So hat Franz Biebl die Zweite von der C- in die B- und nun zu seinem Abschied mit dem Meistertitel noch in die A-Klasse geführt. Er ist zu seinem Heimatverein SV Schwindegg gewechselt. Und dann war da noch Matthias Kurz, der in seinem dritten Jahr als Coach mit der Ersten von „Greaducke“ die A-Klasse bis zur Winterpause dominierte – dann aber 2026 häufig patzte und hinter Meister Dorfen 2 und St. Wolfgang, das letztlich in der Relegation den Aufstieg klarmachte, noch auf Rang drei zurückfiel.

„Wir haben viele Verletzte gehabt“, nennt Mooshofer im Gespräch mit unserer Zeitung den Grund für die Abwärtsspirale. Er betont, dass es nicht am schon im Dezember feststehenden Abgang des Trainers zum Saisonende gelegen habe. Nein, der Tisi, so Kurz‘ Spitzname, habe „bis zum Schluss Gas gegeben. Am Trainer lag‘s nicht“.

Paukenschlag im Dezember

Kurze Rückblende auf den Dezember-Paukenschlag. „Das kam schon brutal überraschend“, meinte Kurz damals wenig begeistert. Er habe sich ein viertes Jahr in Grüntegernbach vorstellen können. Mooshofer wiederum sagte damals: „Wir haben in den letzten Monaten unterschiedliche Signale zur Zukunft gehört. Matthias meinte bei Amtsantritt, dass er grundsätzlich drei Jahre als Trainer arbeitet. Zuletzt gab es Äußerungen, die darauf hindeuteten, dass er nach der Saison aufhören könnte.“

Doch zu den Neuen: Die Gespräche mit den Trainern führte neben Mooshofer auch Sportlicher Leiter Marcus Balbach. „Wir hatten schnell einen sehr positiven Eindruck. Dieser hat sich im weiteren Austausch bestätigt. Beide Trainer passen fachlich wie menschlich hervorragend zu unserem Verein und unserer Philosophie“, sind sich die Verantwortlichen einig.

Mit Trojovsky übernimmt ein trotz seines noch relativ jungen Alters bereits erfahrener Trainer die Erste. Nach seiner aktiven Laufbahn beim TSV Buchbach und TSV St. Wolfgang wechselte der 37-Jährige ins Trainergeschäft und sammelte unter anderem in Buchbach, Oberbergkirchen und bei der SG Johannesbrunn/Binabiburg Erfahrungen.

Yildiz bringt ebenfalls langjährige Erfahrung mit. Der 60-Jährige war als Spieler unter anderem für die BSG Himolla Taufkirchen, die SpVgg Landshut und den TSV Ergoldsbach aktiv. Als Trainer arbeitete er in den vergangenen Jahren bei zahlreichen Vereinen im Jugend- und Herrenbereich. Er verfügt laut Mooshofer „über ein großes Netzwerk im regionalen Amateurfußball“.

Und dann wäre da noch besagter namhafter Neuzugang: Wie Ende Mai berichtet, kommt Manuel Mattera von Regionalligist TSV Buchbach. Der 24-Jährige war Stammspieler als Außenverteidiger. Da er nun Vollzeit arbeitet und der Aufwand im semiprofessionellen Fußball sehr hoch ist, entschied er sich für einen Wechsel ins benachbarte Grüntegernbach. „Ein paar Spezl von ihm spielen bei uns“, erzählt Mooshofer und widerspricht Gerüchten, dass der TSV für ihn ordentlich Geld in die Hand nehme. „Er kommt einfach zum Kicken“, betont der Abteilungschef, der sich auch auf ein paar Verstärkungen aus der eigenen Jugend freut.

Keine Pflicht zum Aufstieg

Das Wort Aufstieg will er nicht in den Mund nehmen, auch wenn man freilich mit der Ersten vorne mitspielen wolle. Es gehe hier um Freizeitfußballer, so Mooshofer, er wolle das nicht einfach verlangen. Aber klar: Würde man aufsteigen, „hätten wir wieder Derbys gegen St. Wolfgang und Dorfen“. Zumindest, sollten diese die Klasse als Aufsteiger halten können.

Trainingsstart ist am 14. Juli. Dann geht‘s los mit der Doppelmission A-Klasse. Das sei für den Verein eine Premiere. „Einmal hatten wir die Erste in der Kreisliga, die Zweite in der A-Klasse. Das war das Höchste“, erinnert sich Mooshofer. Mal sehen, in welche Höhen es demnächst so gehen wird.