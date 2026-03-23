TSV Grüntegernbach gibt den Sieg weg – Walpertskirchen holt den Dreier A-Klasse 8 von Redaktion Erding · Heute, 11:34 Uhr · 0 Leser

Die Dorfener drehen jubelnd ab: Daniel Mooser (4.v.l.) hat gerade zum vorentscheidenden 4:2 gegen die frustrierten St. Wolfganger getroffen. – Foto: Weingartner

Grüntegernbach lag zur Pause mit 1:3 zurück. Zwei Standards in der Schlussphase retteten noch einen Punkt. Dorfen rückt durch den Sieg näher heran.

SG Erding/Klettham – Walpertskirchen 2 1:3 (1:2) – Die Gäste fanden zunächst besser ins Spiel, und bereits in der 8. Minute lupfte Leonhard Ismair den Ball nach einem Freistoß über SG-Keeper Tristan Münzberg ins Netz. Nur wenig später konnte der SVW nachlegen: Michael Renner tankte sich mit einer schönen Einzelaktion auf der rechten Seite durch und traf zum 2:0. Die SG wurde aber im Laufe der ersten Hälfte immer gefährlicher und lief einige Konter. So auch in der 33. Minute, als Alen Hujdur Faith Budakoglu zum 1:2 bediente. In der zweiten Hälfte übernahm aber Walpertskirchen wieder das Ruder, und Maximilian Büchlmann erhöhte auf 3:1 (79.). „Ein verdienter Sieg für die Gäste, aber wir wollen auf der Leistung aufbauen und nächste Woche im Kellerduell gegen Neuching Punkte holen“, so SG-Sprecher Max Malterer.

SC Kirchasch 2 – TSV Isen 1:1 (0:0) – „Wir sind personell auf dem Zahnfleisch dahergekommen“, erklärte TSV-Trainer Rene Greithanner. Die Gäste hatten mit vielen Ausfällen zu kämpfen und taten sich gegen den Tabellenletzten schwer, ins Spiel zu finden. Nach der Pause waren die Teams weiterhin auf Augenhöhe, und Julius Schweiger netzte in der 55. Minute für die Gäste zum 1:0 ein, aber der KSC konnte prompt zurückschlagen, und Justin Schröter glich zum 1:1 aus. Weitere Chancen blieben ungenutzt, und es blieb beim 1:1. „Wir hatten die klareren Chancen, waren aber nicht giftig genug“, ärgerte sich Greithanner.

FC Finsing 2 – SG Hörlkofen/Wörth 3:2 (0:1) – Die Gäste dominierten zunächst das Spiel. Bereits in der 13. Minute traf Luca Faltermaier zum 1:0. Nach der Pause konnte die SG erhöhen: Faltermaier überwand Finsings Keeper Tobias Forchhammer zum 2:0. Mit gezielten Wechseln sorgte FCF-Coach Christopher Geisler für frischen Wind, der sich umgehend bemerkbar machte: Der eingewechselte Benedikt Schiwietz verkürzte auf 1:2 (68.), ehe Michael Bayer nach einem Alleingang ausglich (83.). In der Schlussphase wurde Stefan Morawitz im Strafraum zu Fall gebracht, und Marco Simml verwandelte den Elfmeter eiskalt zum 3:2-Endstand. „Wir haben in der zweiten Hälfte Charakter gezeigt. Ich bin richtig stolz auf meine Mannschaft“, freute sich Geisler.

TSV Grüntegernbach – FC Hörgersdorf 3:3 (1:3) – Nach einer Ecke köpfte Benedikt Müller zum frühen 1:0 für die Hausherren ein (10.). Das 1:1 durch Korbinian Gruber resultierte aus einem Freistoß, der über Umwege den Weg ins Netz fand (39.). Sebastian Deuschl drehte die Partie aus dem Gewühl heraus (42.), Martin Stöckl besorgte nach einem Konter den 3:1-Pausenstand (44.). Durch zwei gelungene Standardsituationen erkämpften die Hausherren allerdings noch einen Punkt. Nicolas Lohmeier verwandelte einen Handelfmeter (80.), Johannes Fink köpfte in der Nachspielzeit nach einem Eckball ein (90.+3). „Letztlich haben wir den Punkt erobert, weil wir in der Schlussphase fitter waren“, bilanzierte TSV-Trainer Matthias Kurz.