TSV Grünbühl stark, ein Spielabbruch, TSV Mühlhausen mit 9:1

Bezirk Stuttgart/Böblingen

Kreisliga A1:

Türkspor Stuttgart – TV89 Zuffenhausen 2:2

Die Gäste aus Zuffenhausen starteten entschlossener: Khaled Genc traf in der 29. Minute zum 0:1, Harun Kuzu erhöhte nur zehn Minuten später auf 0:2 (39.). Doch Türkspor bewies Moral. Erdem Akcan verkürzte in der 60. Minute per Foulelfmeter auf 1:2. Nur fünf Minuten später sorgte Ugur Capar mit dem Ausgleich (65.) für das Remis.

MTV Stuttgart II – SG Stuttgart West 4:0

Vor 45 Zuschauern zeigte MTV Stuttgart II eine dominante Vorstellung. Jannik Wachtmeister eröffnete in der 16. Minute, Kai Schwägerl erhöhte in der 30. Minute auf 2:0. Wachtmeister traf in der 37. Minute erneut zum 3:0. In der 54. Minute vergab Lovis Kobasic per Foulelfmeter die Chance auf das 4:0 – der Keeper der SG parierte. Den Schlusspunkt setzte Dominik Hug in der 72. Minute.

SG Untertürkheim – OFK Beograd Stuttgart 3:3

Ein emotionales Auf und Ab. Omar Hafez Mohamed Aboulazm traf in der 40. Minute zur Führung. Doch Beograd antwortete prompt: David Lazic glich in der 42. Minute aus. Nach dem Seitenwechsel verwandelten Nikola Lakovic (49.) und Rade Lazic (53.) zwei Foulelfmeter zur 1:3-Führung. Doch Untertürkheim zeigte große Moral: Aboulazm traf erneut in der 61. Minute, Salman Ünlüyol stellte in der 63. Minute auf 3:3.

SSV Zuffenhausen – PSV Stuttgart 5:1

Vor 100 Zuschauern setzte der SSV Zuffenhausen ein deutliches Ausrufezeichen. Ronald Amankuah-Gyamfi traf in der 27. Minute, ehe Semijel Mulalic in der 38. Minute für den PSV ausglich. Doch nach der Pause brach Zuffenhausen durch: Dennis Klose (49.), Bilal Özbek (65., 77.) und Maximilian Käb (75.) stellten den klaren 5:1-Endstand her. PSV musste ab der 56. Minute in Unterzahl agieren – Patrick Coimbra sah Gelb-Rot.

ASV Botnang – TB Untertürkheim 5:2

Ein Spiel mit viel Tempo und vielen Toren: Ari Ilhan brachte Botnang früh in der 8. Minute in Führung. Tobias Bitsch glich in der 29. Minute aus, doch Daniel Schweizer stellte postwendend auf 2:1 (31.). Madi Ceesay erhöhte mit Treffern in der 57. und 82. Minute auf 4:1. In der Schlussphase scheiterte Claudius Saager in der 87. Minute mit einem Foulelfmeter. Kurz danach verkürzte Marvin Wolf per Strafstoß (90.+1), ehe Ilhan in der 90.+2 Minute den 5:2-Endstand besorgte.

TSV Uhlbach – SV Prag Stuttgart 3:2

Ein Blitzstart brachte Uhlbach auf Kurs: Marc Kevin Thöne traf in der 1. und 10. Minute doppelt. Lucca Ziegler erhöhte in der 30. Minute auf 3:0. Doch Prag kam zurück: Frederic Ruoff verkürzte per Foulelfmeter in der 60. Minute, Otis Raiser stellte in der 75. Minute den Anschluss zum 3:2 her. Für mehr reichte es allerdings nicht.

TV Zazenhausen – SG Weilimdorf 2:2

Ein starker Beginn der Hausherren: Nico Friedlein traf bereits in der 2. Minute, Lionel Raab legte in der 37. Minute nach. Doch Weilimdorf gab sich nicht auf: Ioannis Nedos verkürzte in der 42. Minute per Foulelfmeter, Nikola Marinovic glich in der 85. Minute aus – ein Remis vor 125 Zuschauern.

TSV Mühlhausen/Stuttgart – SV Sillenbuch II 9:1

Ein wahres Schützenfest des TSV Mühlhausen! Soulmane Diakite (14., 42., 63.) glänzte mit einem Dreierpack. Lorik Bytyci (22.), Marcel Fidler (33., 45.+2), Arber Bylykbashi (45.+1), Miloš Bjelkić (71.) und Ahmed Nasser (88.) steuerten die weiteren Treffer bei. Den Ehrentreffer für Sillenbuch erzielte Lasse Schuler in der 66. Minute – beim Stand von 7:0.

