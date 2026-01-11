TSV Großglattbach gewinnt den Stadtpokal in einem engen Finale

Der Mühlacker-Hallen-Stadtpokal hat am heutigen Sonntag in der Enztalsporthalle einen sportlich dichten und emotional aufgeladenen Abschluss gefunden. Neun Mannschaften aus der Region kämpften über einen langen Turniertag hinweg um den Titel, geprägt von 14-minütigen Spielen, hohem Tempo und klaren Entscheidungen. Am Ende setzte sich der TSV Großglattbach durch und krönte sich mit einem 5:4 nach Neunmeterschießen im Finale gegen den TSV Phönix Lomersheim zum Hallen-Stadtmeister.

Ein Turniertag mit klarer Struktur Der Stadtpokal wurde in zwei Vorrundengruppen ausgetragen, gefolgt von Halbfinals, Platzierungsspiel und Finale. Die verlängerte Spielzeit von 14 Minuten gab den Partien Tiefe, verlangte aber auch Kondition und Konzentration. Von Beginn an war spürbar, dass dieses Turnier weniger von Zufällen als von Konstanz und Effizienz entschieden werden würde.

Der TSV Großglattbach folgte mit sieben Punkten und ebenfalls starker Offensive. Siege wie das 7:0 gegen Mühlhausen/Enz und das 4:0 gegen Lienzingen hielten das Team konstant in Schlagdistanz zur Spitze. Der FV Lienzingen sammelte sechs Punkte und zeigte mit acht Toren offensive Präsenz, während der TSV Ötisheim und der TSV Mühlhausen/Enz die hinteren Plätze belegten.

Gruppe A: Lomersheim setzt früh Akzente In der Gruppe A entwickelte sich ein intensiver Wettbewerb mit fünf Mannschaften. Der TSV Phönix Lomersheim setzte gleich zum Auftakt ein deutliches Zeichen und besiegte den TSV Mühlhausen/Enz mit 7:0. Auch im weiteren Verlauf blieb Lomersheim stabil, gewann unter anderem mit 4:3 gegen den FV Lienzingen und behauptete sich im direkten Duell gegen den TSV Großglattbach knapp mit 1:0. Am Ende stand Platz eins mit zehn Punkten und 13:4 Toren.

Gruppe B: Mühlackerer Vereine im direkten Vergleich

Die Gruppe B war kompakter besetzt, dafür umso ausgeglichener. Die FVgg 08 Mühlacker setzte sich mit sieben Punkten und 6:4 Toren an die Spitze. Entscheidend war der 3:2-Erfolg im direkten Vergleich gegen den Türkischen SV Mühlacker. Dieser folgte mit vier Punkten, punktgleich mit dem FC Viktoria Enzberg, der ebenfalls vier Zähler sammelte. Die Sportfreunde Mühlacker blieben mit einem Punkt am Tabellenende, hielten die Spiele jedoch lange offen.

Halbfinals als Wendepunkt

Im ersten Halbfinale traf der TSV Großglattbach auf die FVgg 08 Mühlacker. Nach regulärer Spielzeit stand es unentschieden, ehe Großglattbach im Neunmeterschießen mit 5:3 die Nerven behielt und ins Finale einzog. Das zweite Halbfinale entschied der TSV Phönix Lomersheim mit einem knappen 1:0 gegen den FC Viktoria Enzberg für sich. Beide Partien unterstrichen, wie eng das Leistungsniveau an der Spitze war.

Spiel um Platz drei mit klarer Entscheidung

Das Spiel um Platz drei brachte eine deutliche Wendung. Der FC Viktoria Enzberg setzte sich klar mit 6:1 gegen die FVgg 08 Mühlacker durch und sicherte sich damit den dritten Platz. Die Partie zeigte, dass Enzberg trotz des Halbfinalausscheidens über Durchschlagskraft verfügte und den Turniertag offensiv beendete.

Finale als logischer Schlusspunkt

Im Finale kam es erneut zum Duell zwischen dem TSV Großglattbach und dem TSV Phönix Lomersheim. Beide Teams kannten sich aus der Vorrunde, beide agierten kontrolliert und diszipliniert. Der TSV Großglattbach setzte sich mit 5:4 nach Neunmeterschießen durch und gewann damit den Stadtpokal. Das Finale spiegelte den gesamten Turnierverlauf wider: eng, intensiv und von kleinen Details entschieden.