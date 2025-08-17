TSV Großenwörden II: Das Schlusslicht in der untersten Spielklasse

4. Kreisklasse, 18 Niederlagen in 20 Spielen - und trotzdem hält Großenwörden II zusammen. Das TAGEBLATT begleitet das Team eine Saison und zeigt, was den Dorfverein auszeichnet.

Die Spieler tragen blaue Trikots, Hosen und Stutzen, auf der Brust das Logo einer Dachdeckerei. Dann geht es hinaus, durch die Dusche, auf den frisch gekreideten Rasen. Freundschaftsspiel gegen den FC Wischhafen/Dornbusch III - für Großenwörden mehr als nur ein Test.

14 Männer drängen sich in die Umkleidekabine der Gerhard-Doerksen-Sportanlage in Großenwörden. Neonlicht, gesprenkelte Fliesen, ein leicht muffiger Geruch - Kabine eben. „Eigentlich ziehen wir uns nebenan um“, sagt Kapitän Sven von der Lieth. „Aber heute haben die Damen ein Testspiel“, und die haben Vorrecht auf die größere, modernere Kabine.

„Spiele gegen Wischhafen sind immer ein Highlight“, sagt von der Lieth. Man kenne sich gut und vertrage sich auch - er selbst kommt aus Wischhafen und spielte dort in der Jugend. Umso mehr Brisanz steckt in diesem Duell.

Vergangene Saison kämpften beide Teams in der 4. Kreisklasse um den vorletzten Platz. Am Ende landete Großenwörden ganz unten, auch weil man beide Spiele gegen Wischhafen verlor. „Das darf nicht wieder passieren“, sagt von der Lieth halb im Scherz, halb im Ernst. Immerhin: Absteigen kann man nicht - tiefer als die 4. Kreisklasse geht es im Stader Herrenfußball nicht.

Sportlich läuft es bescheiden. In der vergangenen Saison gab es 18 Niederlagen in 20 Spielen, dazu 17:100 Tore. Vor wenigen Tagen setzte es ein 0:7 gegen eine U19. „Die waren fitter und konnten das Tempo länger halten“, sagt von der Lieth. Erst am Dienstag flog das Team mit 0:6 aus dem Pokal. „Natürlich wünscht man sich den einen oder anderen Sieg mehr. Aber auch wenn wir verlieren, kommen wir immer wieder.“



Warum? Wie hält eine Mannschaft zusammen, die fast immer verliert? Genau diesen Fragen geht die TAGEBLATT-Serie „Die Unabsteigbaren“ nach.

Stiefeltrinken im Großenwördener Hof

Anpfiff. Fußballobmann Dirk Beckmann und der frühere Vereinsvorsitzende Reinhard Schlichtmann nehmen im „Taktikraum“ Platz. Sie sitzen an einem langen Tisch zwischen dem blau-weißen Vereinswappen an der einen Wand und gerahmten Artikeln und Fotos vom Stiefeltrinken an der anderen. „Das haben wir schon gemacht, als ich noch aktiv war: Nach den Spielen ging‘s in den Großenwördener Hof und dann wurde Bier aus Stiefeln getrunken“, erinnert sich Schlichtmann mit rauem Lachen. „Die ersten beiden Stiefel gingen noch, danach wurde nur noch genippt.“

Für das Gespräch hat Schlichtmann seine Adidas-Trainingsjacke aus Alt-Herren-Zeiten angezogen. Er begann bei den „Knaben“, spielte bis zur Ü40. „Ich war nie die größte Leuchte auf dem Platz, aber ich konnte einigermaßen mithalten“, sagt der 74-Jährige. Mitte der Neunziger übernahm er den Vorsitz und beerbte Gerhard Doerksen, jenen Mann, nach dem die Sportanlage benannt ist.

Der kleine Verein erlebt Boom-Zeiten

Doerksen belebte den Verein nach dem Zweiten Weltkrieg neu. Aus dem Männerturnverein wurde der Turn- und Sportverein Großenwörden. Man turnte, spielte Fußball und Tischtennis, das Dorf wuchs zusammen.

In den Neunzigern erlebte der Verein einen Boom. „Wir hatten über 600 Mitglieder bei 480 Einwohnern“, sagt Schlichtmann stolz. „In einem kleinen Dorf hat so ein Verein einen hohen Stellenwert, wie ein Schützenverein.“ Vielleicht ist genau das der Grund, warum die Mannschaft trotz Niederlagen nicht auseinanderfällt.

„Wir werden nie Bezirksliga oder Landesliga spielen“

Obmann Dirk Beckmann ist einer von denen, die den Laden zusammenhalten. Er macht den Job seit 17 Jahren. „Es wollte sonst keiner“, sagt der 47-Jährige. Aber er macht es gut. Still und leise, aber meistens mit einem tiefenentspannten Lächeln im Gesicht.