TSV Großenkneten siegt knapp gegen den SV Brake

Das Freitagabendspiel lautete TSV Großenkneten gegen SV Brake. In einem sehr körperbetonten Duell gelang es dem SV Brake kaum, sich klare Torchancen zu erspielen. Der TSV Großenkneten hingegen kam schon früh zu ersten Möglichkeiten, doch die Abwehrreihe um Jan Nicklas Wiese ließ zunächst wenig zu. Das starke Mittelfeld der Gastgeber sorgte zudem dafür, dass Brake seine offensive Qualität nur selten auf den Platz bringen konnte.

Wenn sich der SV Brake dennoch einmal durchsetzen konnte, stand am Ende stets die kompakte Defensive des TSV im Weg. In der 34. Minute zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt – für den TSV. André Reimann übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher zum 1:0. Mit dieser knappen Führung ging es auch in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit erhöhte Brake den Druck merklich, doch die Defensive der Großenknetener hielt weiterhin stand. In der Schlussphase wurde es noch einmal hektisch – Grund dafür waren einige umstrittene Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns, die im Laufe des Spiels nicht immer glücklich agierten.

Alles in allem fand das Braker Team in vielen Situationen keinen richtigen Weg zum Erfolg. Beide Mannschaften agierten auf absoluter Augenhöhe – ein Unentschieden wäre an diesem Abend sicherlich gerecht gewesen.

Für den SV Brake bedeutet diese zweite Saisonniederlage jedoch keine Veränderung in der Tabellensituation: Das Team führt weiterhin mit 67 Punkten und einem beeindruckenden Torverhältnis von 111:26 die Tabelle an. Der TSV Großenkneten bleibt mit nun 40 Punkten auf dem achten Tabellenplatz.