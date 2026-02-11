TSV Großenkneten nimmt Vorbereitung wieder auf

– Foto: nordBlick24 (Holger Hartmann)

Der TSV Großenkneten hat seine Testspieltermine für die erste Herrenmannschaft veröffentlicht. Nach witterungsbedingten Einschränkungen zu Beginn der Vorbereitung stehen nun fünf Begegnungen bis zum Saisonstart auf dem Programm.

Den Auftakt bildet am Mittwoch, 11.02., um 19.30 Uhr das Heimspiel gegen Hansa Friesoythe. Drei Tage später, am Samstag, 14.02., empfängt Großenkneten um 14 Uhr den SV Höltinghausen.

Weiter geht es am Mittwoch, 18.02., um 19.30 Uhr mit der Partie gegen den SV Thüle. Am Samstag, 21.02., folgt um 14 Uhr das Duell mit dem SV BW Ramsloh. Den Abschluss der Testspielreihe markiert am Mittwoch, 25.02., um 19.30 Uhr das Spiel gegen den TuS Lutten.