TSV Großdeinbach: „Zu Hause auf eigenem Platz mehr Punkte holen“

Spielleiter und Teammanager Alexander Grimm vom TSV Großdeinbach aus der Kreisliga A1 Ostwürttemberg äußert sich im FuPa-Teamcheck zur Wintervorbereitung ab Februar, zur positiven Stimmung im Team, zum gelungenen Start des neuen Trainerteams und zu klaren Zielen für die Rückrunde.

Die Winterpause endet beim TSV Großdeinbach Anfang Februar. „Vorbereitung beginnt am 03.02.2026“, erklärt Alexander Grimm. Zuvor steht ein fester Termin im Kalender. „Unser Highlight im Winter ist am 10.01 mit der Stadtmeisterschaft.“

Die Hinrunde bewertet der Teammanager insgesamt erfreulich. „Positiv“, lautet seine klare Einschätzung zum bisherigen Abschneiden der Mannschaft.

Neues Trainerteam sorgt für gute Stimmung

Besonders zufrieden zeigt sich Grimm mit der Zusammenarbeit im sportlichen Bereich. „Neues Trainer Team hat sehr schnell eine gute Bindung zur Mannschaft gefunden.“ Diese Entwicklung wirkt sich direkt aus. „Positiv Stimmung in der Mannschaft.“

Keine Problemfelder

Probleme sieht der Teammanager aktuell nicht. „Gibt keine Probleme“, stellt Grimm nüchtern fest.

Heimspiele als Schlüssel

Für die Rückrunde ist der Fokus klar gesetzt. „Zu Hause auf eigenen Platz mehr Punkte zu holen“, formuliert Grimm das zentrale Ziel für den weiteren Saisonverlauf.

Abgang im Kader

Personell gibt es eine Veränderung. „Cihan Sönmez wechselt von Großdeinbach nach Mutlangen“, teilt Grimm mit.

Einschätzung zur Liga

Im Titelrennen sieht der Teammanager einen klaren Favoriten. „Straßdorf (Meister)“, lautet seine Prognose. Im Tabellenkeller erwartet er einen harten Kampf. „Eschach (Abstieg kämpfen)“.