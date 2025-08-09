 2025-08-07T08:03:27.630Z

Ligavorschau
– Foto: Florian Würthele

TSV Großberg steht auch in Fairnesstabelle an der Spitze

5. Spieltag

Verlinkte Inhalte

Kreisliga 2
Riedenburg
TSV Dietfurt
Beratzhausen
SG Oberndorf

Kopf an Kopf steht der TSV Großberg und die SG Peising/Bad Abbach II in der Tabelle.

Morgen, 14:00 Uhr
SG Painten
SG PaintenSG Painten
SV Lupburg
SV LupburgSV Lupburg
14:00

Die SG Painten (10., 4) empfängt zum fünften Spieltag den SV Lupburg (11., 4). Beide konnten sich bisher gleichwertig durchsetzen. Der SV Lupburg musste zuletzt eine Niederlage gegen die SG Peising/Bad Abbach II einstecken, während sich die SG Painten bei der SG Oberndorf/Matting knapp geschlagen geben musste.

Morgen, 14:00 Uhr
SC Sinzing
SC SinzingSC Sinzing
FSV Steinsberg
FSV SteinsbergSteinsberg
14:00live

Der FSV Steinsberg (7., 5) tritt am kommenden Sonntag beim SC Sinzing (13., 1) an. Während die Sinzinger gegen TV Riedenburg aufgrund der Verlegung auf den 28.08. ein Nachholspiel vom vergangenen Spieltag mitnehmen, holte sich der FSV Steinsberg auf heimischem Terrain gegen den TSV Dietfurt einen Punkt.

Morgen, 14:00 Uhr
SG Hohenschambach
SG HohenschambachSG Hohensch.
TSV Großberg
TSV GroßbergTSV Großberg
14:00

Der TSV Großberg (1., 8) führt derzeit die Tabelle an und ist am fünften Spieltag zu Gast bei der SG Hohenschambach (9., 5). Die SG konnte sich am vergangenen Spieltag nur einen Punkt im Remis beim TSV Beratzhausen einholen, während die Gastgeber der Partie gegen den TV Hemau die Maximalausbeute sicherten.

Morgen, 15:15 Uhr
TV Hemau
TV HemauTV Hemau
ASV Undorf
ASV UndorfASV Undorf
15:15

Beim TV Hemau (12., 3) ist am kommenden Sonntag der ASV Undorf (14., 1) zu Gast. Der ASV konnte sich am vergangenen Spieltag gegen die DJK Eichlberg/Neukirchen nicht behaupten, doch auch der TV ging zuletzt beim TSV Großberg ohne Punkte vom Feld.

Morgen, 15:15 Uhr
DJK Eichlberg/Neukirchen
DJK Eichlberg/NeukirchenEichlberg
SG Oberndorf / SC Matting
SG Oberndorf / SC MattingSG Oberndorf
15:15live

Die SG Oberndorf/Matting (6., 6) ist am fünften Spieltag zu Gast bei der DJK Eichlberg/Neukirchen (3., 7). Beide Teams konnten sich zuletzt den Dreier sichern, die SG bezwang die SG Painten mit 1:0, während die DJK sich klarer mit 3:0 beim ASV Undorf durchsetzte.

Morgen, 16:00 Uhr
TV Riedenburg
TV RiedenburgRiedenburg
SG Peising / Bad Abbach
SG Peising / Bad AbbachSG Peising / Bad Abbach
16:00

Der TV Riedenburg (8., 5) empfängt am kommenden Sonntag die SG Peising/Bad Abbach II (2., 8). Während der TV Riedenburg am vergangenen Wochenende aufgrund der Verlegung gegen den SC Sinzing spielfrei hatte, setzte sich die SG beim SV Lupburg mit einem 2:0 Sieg durch.

Morgen, 16:00 Uhr
TSV Dietfurt Altmühl
TSV Dietfurt AltmühlTSV Dietfurt
TSV Beratzhausen
TSV BeratzhausenBeratzhausen
16:00

Der TSV Dietfurt (4., 6) tritt am fünften Spieltag auf heimischem Terrain gegen den TSV Beratzhausen (5., 6) an. Der TSV Beratzhausen konnte sich zuletzt nur einen Punkt im 1:1 Remis gegen die SG Hohenschambach einholen, doch auch der Gastgeber der Partie ging zuletzt mit einem Punkt im 2:2 gegen den FSV Steinsberg vom Feld.

Aufrufe: 09.8.2025, 19:21 Uhr
Nicole SeidlAutor