TSV Großberg steht auch in Fairnesstabelle an der Spitze

Kopf an Kopf steht der TSV Großberg und die SG Peising/Bad Abbach II in der Tabelle.

Morgen, 14:00 Uhr SG Painten SG Painten SV Lupburg SV Lupburg 14:00

Die SG Painten (10., 4) empfängt zum fünften Spieltag den SV Lupburg (11., 4). Beide konnten sich bisher gleichwertig durchsetzen. Der SV Lupburg musste zuletzt eine Niederlage gegen die SG Peising/Bad Abbach II einstecken, während sich die SG Painten bei der SG Oberndorf/Matting knapp geschlagen geben musste.

Morgen, 14:00 Uhr SC Sinzing SC Sinzing FSV Steinsberg Steinsberg 14:00 live

Der FSV Steinsberg (7., 5) tritt am kommenden Sonntag beim SC Sinzing (13., 1) an. Während die Sinzinger gegen TV Riedenburg aufgrund der Verlegung auf den 28.08. ein Nachholspiel vom vergangenen Spieltag mitnehmen, holte sich der FSV Steinsberg auf heimischem Terrain gegen den TSV Dietfurt einen Punkt.

Der TSV Großberg (1., 8) führt derzeit die Tabelle an und ist am fünften Spieltag zu Gast bei der SG Hohenschambach (9., 5). Die SG konnte sich am vergangenen Spieltag nur einen Punkt im Remis beim TSV Beratzhausen einholen, während die Gastgeber der Partie gegen den TV Hemau die Maximalausbeute sicherten.

Morgen, 15:15 Uhr TV Hemau TV Hemau ASV Undorf ASV Undorf 15:15

Beim TV Hemau (12., 3) ist am kommenden Sonntag der ASV Undorf (14., 1) zu Gast. Der ASV konnte sich am vergangenen Spieltag gegen die DJK Eichlberg/Neukirchen nicht behaupten, doch auch der TV ging zuletzt beim TSV Großberg ohne Punkte vom Feld.

Die SG Oberndorf/Matting (6., 6) ist am fünften Spieltag zu Gast bei der DJK Eichlberg/Neukirchen (3., 7). Beide Teams konnten sich zuletzt den Dreier sichern, die SG bezwang die SG Painten mit 1:0, während die DJK sich klarer mit 3:0 beim ASV Undorf durchsetzte.

Der TV Riedenburg (8., 5) empfängt am kommenden Sonntag die SG Peising/Bad Abbach II (2., 8). Während der TV Riedenburg am vergangenen Wochenende aufgrund der Verlegung gegen den SC Sinzing spielfrei hatte, setzte sich die SG beim SV Lupburg mit einem 2:0 Sieg durch.

Morgen, 16:00 Uhr TSV Dietfurt Altmühl TSV Dietfurt TSV Beratzhausen Beratzhausen 16:00