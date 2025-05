TSV Groß Meckelsen und SV Hamersen bündeln Kräfte

Die Weichen für sportlichen Erfolg sind gestellt: Für alle fünf aktiven Teams konnten bereits Trainer gefunden werden – ein Mix aus bewährten Kräften und frischen Gesichtern. Die Mannschaften starten in den bekannten Spielklassen: Kreisliga, 1. Kreisklasse und 2. Kreisklasse, sowie voraussichtlich der 4. Kreisklasse. Trainer der ersten Mannschaft des FC Nordheide bleibt Florian Ryll, als Co-Trainer wird ihm Jannik Block zur Seite stehen.

Nach Aussage des 1. Vorsitzenden Johannes Schröder startet der FC Nordheide sportlich stark aufgestellt in die kommende Saison: „Vier Herrenmannschaften sowie eine Damenmannschaft werden zur kommenden Saison 25/26 angemeldet. Zusätzlich wird der FC Nordheide im Ü32-Bereich die Kooperation der SG Groß Tismersen verstärken, um auch den Altherrenbereich weiter zu fördern.“

Bemerkenswert ist die Geschwindigkeit, mit der die Fusion umgesetzt wurde: Nach nur zwei Gesprächen erzielten beide Vereine eine Einigung – getragen von einem vertrauensvollen und offenen Austausch, der von Beginn an von gegenseitigem Respekt geprägt war, wie Schröder im Gespräch mit der ZEVENER ZEITUNG betont. Auch die Resonanz innerhalb der Mannschaften fiel positiv aus: Nur ein Spielerabgang ist zu verzeichnen, während die breite Mehrheit die neue Ausrichtung ausdrücklich unterstützt.

Den formellen Segen erhielten die Vereinsführungen durch die einstimmige Annahme des Antrages bei beiden Mitgliedsversammlungen. „Sportlich ist das Ziel klar: Der FC Nordheide möchte oben in der Kreisliga mitspielen und so ein sportliches Ausrufezeichen setzen“, so Johannes Schröder.