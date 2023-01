TSV Groß Meckelsen liegt knapp vor der Abstiegszone

Der TSV Groß Meckelsen ist seit der Saison 2013/14 ununterbrochen in der Kreisliga, und damit aktuell länger als jeder andere Verein. Doch mit Platz 10 stehen die Meckelser derzeit so schlecht da, wie zuletzt am Ende der Saison 2014/15.

Der TSV bleibt im ersten Jahr unter Trainer Jannik Block etwas hinter den Erwartungen zurück. Block übernahm zu dieser Saison das Amt von Marco Seeger, nachdem er zuvor sechs Jahre lang als Co- und Torwarttrainer bei Groß Meckelsen aktiv war. „Er hat auch schon hier gespielt. Er kennt den Verein in- und auswendig und war der logische Nachfolger, der ein hervorragendes Training macht“, lobt Betreuer Thorsten Holst.

„Wir haben als Saisonziel zwar den Klassenerhalt ausgegeben“, sagt Holst zur derzeitigen Tabellensituation. „Und das ist ja auch noch drin. Trotzdem dürften wir gerne vier oder fünf Plätze weiter oben stehen, damit man nicht so zittern muss.“

Negativserie von sechs Spielen ohne Punktgewinn

Am Anfang der Saison sah es noch gar nicht so schlecht aus. Zwar verlor der TSV den Ligaauftakt gegen Aufsteiger Helvesiek mit 1:2, anschließend folgten jedoch drei Siege in Serie. Doch die darauffolgenden sechs Spiele blieb Groß Meckelsen ohne einen einzigen Punktgewinn. „Da waren einige Spiele dabei, die wir hergeschenkt haben. Das wurmt natürlich“, so Holst.

Erst in den Spielen gegen Karlshöfen und Bevern reichte es wieder zu einem Unentschieden und gegen Selsingen dann zum vierten Saisonsieg. Doch gegen Helvesiek unterlag der TSV erneut, diesmal mit 0:5. „Ich weiß auch nicht, was da los war. In beiden Spielen gegen Helvesiek waren wir so schlecht“, zeigt sich Betreuer Holst ratlos. Im letzten Saisonspiel gab es für Groß Meckselsen im zweiten Spiel gegen Selsingen ein Remis.

Deutlich mehr Probleme mit Mannschaften von unten

Auffällig ist, dass der TSV mehr Probleme mit Mannschaften aus den unteren Tabellenregionen hatte als gegen die Top-Mannschaften. „Gegen Mannschaften, die oben stehen, sahen wir meistens gut aus. Doch gegen Mannschaften, wo man vorher denkt, die müssten wir locker weghauen, kriegen wir dann eine dicke Packung“, findet auch Thorsten Holst.