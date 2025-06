TSV Groß Meckelsen: Ende einer Ära und Neustart im FC Nordheide

Nach einer schwierigen Saison mit deutlichen Offensivproblemen sichert sich der TSV Groß Meckelsen am Ende Rang acht und startet nach zwölf Jahren Kreisliga mit der Fusion zum FC Nordheide in eine neue Ära.

Der TSV Groß Meckelsen hat die Saison 2024/25 in der Kreisliga Rotenburg auf Platz acht abgeschlossen und damit erneut den Verbleib im Kreisoberhaus gesichert. Diese Spielzeit markierte jedoch zugleich das Ende einer Ära: Seit 2013 war der TSV ununterbrochen in der Kreisliga vertreten, doch nach dieser Saison schließt sich die Fußballabteilung mit dem SV Hamersen unter dem Dach des bereits existierenden FC Nordheide zusammen.

Im Endklassement steht der TSV Groß Meckelsen zwar in Sichtweite dessen, was man anvisiert hatte, war aber bis kurz vor Ende der Saison in den Abstiegskampf involviert. „Das Endergebnis ist aber okay – um den achten Platz herum standen wir auch in den letzten Jahren immer.“

Ein Dämpfer für den Titelverteidiger im Kreispokal