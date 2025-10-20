TSV Gremersdorf überrascht im Kellerduell

Blitzstart sorgt für perfekte Ausgangslage

Vor rund 95 Zuschauern legte der TSV Gremersdorf einen Traumstart hin. Bereits in der 1. Minute traf Artem Winter zur frühen Führung. Die Gastgeber blieben auch danach das deutlich aktivere Team und bauten den Vorsprung konsequent aus: Mathias Ruske erzielte innerhalb weniger Minuten einen Doppelpack (19., 25.) und sorgte so für eine klare 3:0-Pausenführung.

Der Suchsdorfer SV fand in der ersten Hälfte kaum ins Spiel und hatte Mühe, gegen die konzentriert auftretende Gremersdorfer Defensive anzukommen.

Suchsdorf bemüht, aber ohne Durchschlagskraft

Nach dem Seitenwechsel stellte das gleichberechtigte Trainerduo mit Mischa Wolf und Dennis Guscinas beim Suchsdorfer SV um – und tatsächlich kamen die Gäste etwas besser in die Partie. Philip Hackethal verkürzte in der 57. Minute auf 1:3 und sorgte damit noch einmal für Hoffnung.