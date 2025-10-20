TSV Gremersdorf überrascht im Kellerduell

Der TSV Gremersdorf hat im Abstiegskampf der Verbandsliga Ost ein wichtiges Ausrufezeichen gesetzt. Im direkten Duell mit dem Suchsdorfer SV feierte die Mannschaft von Trainer Christian Ippig einen 4:2-Erfolg und sammelte damit wertvolle Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.
Vor rund 95 Zuschauern legte der TSV Gremersdorf einen Traumstart hin. Bereits in der 1. Minute traf Artem Winter zur frühen Führung. Die Gastgeber blieben auch danach das deutlich aktivere Team und bauten den Vorsprung konsequent aus: Mathias Ruske erzielte innerhalb weniger Minuten einen Doppelpack (19., 25.) und sorgte so für eine klare 3:0-Pausenführung.
Der Suchsdorfer SV fand in der ersten Hälfte kaum ins Spiel und hatte Mühe, gegen die konzentriert auftretende Gremersdorfer Defensive anzukommen.
Nach dem Seitenwechsel stellte das gleichberechtigte Trainerduo mit Mischa Wolf und Dennis Guscinas beim Suchsdorfer SV um – und tatsächlich kamen die Gäste etwas besser in die Partie. Philip Hackethal verkürzte in der 57. Minute auf 1:3 und sorgte damit noch einmal für Hoffnung.
Doch Gremersdorf hielt dagegen und machte kurz vor Schluss alles klar: Michel Rüddiger traf in der 89. Minute zum 4:1. Der späte Treffer von Marcel Reinke in der Nachspielzeit (90.+3) zum 4:2-Endstand war nur noch Ergebniskosmetik.
Trotz des Sieges bleibt der TSV Gremersdorf auf Platz 15, verbessert jedoch seine Bilanz auf zwei Siege, zwei Unentschieden und acht Niederlagen. Auffällig bleibt die instabile Defensive mit nun 46 Gegentoren – ein Hauptgrund für die bisher schwierige Saison.
Für den Suchsdorfer SV hat die Niederlage im Tabellenbild keine unmittelbaren Folgen. Die Kieler bleiben bei drei Siegen, vier Remis und sechs Niederlagen, verpassten es aber, sich von den Abstiegsrängen abzusetzen. Nach zuvor acht Punkten aus fünf Spielen war das 2:4 in Gremersdorf ein Rückschlag.
Der TSV Gremersdorf meldet sich mit einer kämpferisch überzeugenden Leistung im Abstiegskampf zurück. Der Suchsdorfer SV hingegen muss sich fragen, warum man die Favoritenrolle im Kellerduell nicht bestätigen konnte.
TSV Gremersdorf: Mandt – Keibel, Wagner, Bormann (55. Behrendt), Rüddiger – Ruske (75. Schöning), Severin (70. Klein), Kock, Harms – Winter (84. Reise), Gabbey.
Trainer: Christian Ippig.
Suchsdorfer SV: Berger – Hackethal, Plew (55. Joneleit), Mlinski – Borchers (72. Bredtmann), Eberling – Wulbrandt (46. Verner), Reinke, Klose – Matz Weiß.
Trainer: Dennis Guscinas/Mischa Wolf.
SR: Aslan Gastrock (SC Kalübbe).
Ass.: Tim Freese, Jan Knebel.
Z.: 95.
Tore: 1:0 Artem Winter (1.), 2:0 Mathias Ruske (19.), 3:0 Mathias Ruske (25.), 3:1 Philip Hackethal (57.), 4:1 Michael Rüddiger (89.), 4:2 Marcel Reinke (90.+3, FE).