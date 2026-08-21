TSV Grasbrunn: Trainer schießt beide Tore im Testspiel selbst Einwechslung fruchtet von Patrik Stäbler · Heute, 13:39 Uhr · 0 Leser

Markus De Prato hat sich im letzten Vorbereitungsspiel selbst eingewechselt und beide Treffer beim 2:0 erzielt. Der Kreisligist startet am Samstag gegen Haidhausen mit großer Personalnot in die Saison.

Im letzten Vorbereitungsspiel seines TSV Grasbrunn bei der U19 des FC Deisenhofen hat sich Trainer Markus De Prato in der Halbzeit selbst eingewechselt. Dieser Schachzug hatte durchaus Erfolg – beim 2:0-Sieg des Kreisligisten erzielte der Coach beide Treffer. Und doch steht sein Auftritt sinnbildlich für ein Problem, das sich vor dem Ligastart des TSV am Samstag um 16 Uhr bei der SpVgg Haidhausen durch die komplette Vorbereitung gezogen hat. Denn eigentlich will De Prato, der das Team bereits seit 2019 trainiert, selbst gar nicht mehr die Schuhe schnüren. Doch aufgrund der großen Personalnot musste der 39-Jährige im Testspiel wieder einmal aushelfen. „Es ist ja nichts Neues, dass man in der Vorbereitung mit Ausfällen und Urlaubern zu kämpfen hat“, sagt Markus De Prato. „Aber so extrem wie diesmal war es selten.“

"Sehr durchwachsene" Vorbereitung Infolgedessen spricht der Coach von einer „sehr durchwachsenen“ Vorbereitung. „Ich kam mir vor wie ein Trainer, der eine Zweite Mannschaft begleitet. Nicht nur bei den Spielen, sondern auch im Training waren wir oft nur extrem wenig.“ Und doch wolle er nicht jammern, schickt De Prato sogleich hinterher. „Wir haben einen großen Kader und werden auch am Samstag eine Mannschaft aufs Feld schicken, die auf jeden Fall Kreisliganiveau hat.“ Wobei auf jenes Team ein Gegner wartet, den der TSV-Coach zu den Topteams der Münchner Kreisliga zählt, die diese Saison im Champions-League-Format mit 40 Clubs ausgetragen wird. „Ich kenne Haidhausen gut, die haben viel individuelle Qualität“, warnt De Prato. Selbiges sagt der Trainer freilich auch über seine eigene Mannschaft – mit einer Einschränkung: „Von der Fitness her sind wir eher auf einem Level, den man am Anfang der Vorbereitung haben sollte, nicht am Ende.“