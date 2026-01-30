TSV Grasbrunn liebäugelt mit der Bezirksliga

Trainer Markus de Prato: „Ich sehe bei vielen Spielern noch Entwicklungspotenzial.“ – Foto: Dieter Michalek

Der TSV Grasbrunn überwintert auf Platz fünf der Kreisliga 3. Trainer De Prato sieht noch viel Potenzial in seinem jungen Kader.

Anders als bei den meisten Kreisligaclubs haben die Fußballer des TSV Grasbrunn über die Weihnachtspause keine Lauf- und Fitnesspläne mit nach Hause bekommen. „Ich halte davon nicht viel“, sagt Trainer Markus De Prato. „Wenn die Jungs Bock haben, was zu machen, dann machen sie das. Und wenn nicht, dann nicht.“ Ohnehin sei ihm mit Blick auf den Vorbereitungsstart kommende Woche nur eines wichtig, sagt der 38-Jährige lachend: „Solange keiner mehr Volumen hat als ich, ist alles in Ordnung.“

So viel Nachsicht und Humor haben ihren Grund sicher auch in einer Hinrunde in der Kreisliga 3, die für den TSV erfolgreich gelaufen ist. Nachdem die Grasbrunner die vergangene Saison als Aufsteiger auf einem starken fünften Tabellenrang beendet haben, überwintern sie nun erneut auf dieser Position. „Mit dem Platz und auch mit der Entwicklung der Mannschaft können wir auf jeden Fall zufrieden sein“, findet De Prato. Wobei er auch betont: „Ich glaube, dass wir noch mehr könnten.“

Schließlich habe er einen jungen, starken Kader beisammen, der in einigen Jahren durchaus das Zeug für die Bezirksliga hätte, glaubt der Trainer. Vorausgesetzt freilich, seine Spieler seien bereit, den nötigen Mehraufwand zu investieren. „Darüber werden wir in der Vorbereitung Gespräche führen“, kündigt De Prato an.

Personell hat sich in Grasbrunn in der Winterpause nichts getan – und hierfür gebe es auch keinen Anlass, sagt der Coach. „Ich bin mit dem Kader sehr zufrieden. Außerdem sehe ich bei vielen Spielern noch Entwicklungspotenzial.“ Dieses weiter auszuschöpfen wird laut De Prato das Hauptziel in der Rückrunde sein. Sie beginnt für seine Mannschaft am 8. März mit einem Auswärtsspiel beim Tabellendritten FC Phönix München. (ps)