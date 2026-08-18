TSV Grafing wirft Kreisligist Ottobrunn im Elfmeterschießen raus

FB Grafing (gelb) Niklas Urban ----- Pokal Vs Ottobrunn – Foto: SRO

Der Kreisklassist siegt 7:6 nach Elfmeterschießen gegen den höherklassigen TSV Ottobrunn. Zwei Grafinger Spieler verletzten sich – ihr Einsatz beim Punktspielstart am Sonntag ist fraglich.

„Esterl trifft, Moritz hält.“ Auf diesen kurzen Nenner brachte Stefan Holzmann den 7:6-Pokalsieg nach Elfmeterschießen seiner Grafinger gegen den TSV Ottobrunn. Für die Bärenstädter war die zweite Cup-Runde (Kreis München, Gruppe Ost) zugleich die Generalprobe für den Punktspielstart am kommenden Sonntag in Glonn.

„Es war ein guter Abschluss unserer Vorbereitung“, freute sich der Coach, der eine leidenschaftlich kämpfende Elf sah. Die allerdings früh in Rückstand geriet. „Das haben die richtig stark gemacht“, zollte Holzmann dem Ottobrunner Konter zum 0:1 Anerkennung (5.).

Es war ein guter Abschluss unserer Vorbereitung.

Grafings Trainer Stefan Holzmann blickt dem Ligastart zuversichtlich entgegen.

Noch besser gefiel ihm, wie seine Mannschaft den Rückstand gegen den Kreisligisten wegsteckte. Denn Bernhard Hilger (22.) und Moritz Saißreiner (27.) drehten das Spiel schnell zum 2:1. Als Matthias Esterl das 3:1 nachlegte (54.), schien die nächste Pokalrunde gesichert.

Doch Ottobrunn zeigte, dass man die Runde gegen einen unterklassigen Gegner unbedingt gewinnen wollte. Die Räume wurden nun gut zugestellt, die Gäste agierten mit konsequentem Pressing. Nun waren sie es, die das Geschehen dominierten. Bis zum Ende der regulären Spielzeit hatten sie den Ausgleich geschafft (64./84.).

Schiedsrichter Patrick Cuka (MSV Bajuwaren) bat die beiden Teams zur Entscheidung per Elfmeterschießen. Je ein Versuch ging hüben wie drüben daneben, und nachdem Grafings Keeper Moritz Pfeifer Ottobrunns letzten Versuch pariert hatte, stand der Kreisklassist als Sieger fest.

So groß die Freude über den Sieg war, so teuer könnte er die Bärenstädter kommen. Denn Felix Kippes und Christoph Harttung verletzten sich. Ihr Einsatz beim ersten Punktspiel ist zumindest fraglich.