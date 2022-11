TSV Grafing verteidigt Spitze souverän - TSV Grasbrunn kassiert fast erste Pleite Kreisklasse 6: Schunk verteilt Sonderlob - Darmoro sehnt die Winterpause herbei

Der TSV Grafing gibt in der Kreisklasse 6 weiter den Ton an. Die Bärenstädter besiegten den FC Ebersberg mit 4:1 (2:1) und verteidigten ihre Spitzenposition.

TSV Grafing – FC Ebersberg 4:1

„Die Tabelle interessiert mich recht wenig. Dort ist es oben sehr eng. Die drei Punkte sind aber trotzdem wichtig“, so TSV-Trainer Alexander Salem. Seine Elf war früh in Führung gegangen. Johannes Oswald (9.) blieb vor dem gegnerischen Gehäuse nervenstark, nachdem ihn Adrian Leißner in Szene gesetzt hatte. Nach dem Ebersberger Ausgleich durch Marius Ortmann (11.) sah Salem eine „zerfahrene Begegnung, aber wir haben im weiteren Verlauf jeweils zum richtigen Zeitpunkt unser Tor gemacht“. Oswald (36.) brachte Grafing erneut in Führung, Florian Faßrainer (61.) schob im zweiten Spielabschnitt nach einem langen Ball zum 3:1 ein. Grafings Torhüter Moritz Pfeifer sorgte mit sehenswerten Paraden dafür, dass der TSV keinen weiteren Gegentreffer hinnehmen musste. „Zum Glück hatte er einen starken Tag und war immer da, wenn wir ihn gebraucht haben“, sprach Salem ein Sonderlob aus. Nach einer Kombination über die linke Seite traf Matthias Esterl (75.) flach ins Eck und setzte den Schlusspunkt. „Unterm Strich ist der Sieg verdient, auch wenn wir noch nicht ganz so spielen, wie ich es mir vorstellen“, sieht Salem trotz der Erfolgsserie noch Luft nach oben. Für den FC Ebersberg war es zumindest ein kleiner Dämpfer nach zwei Siegen am Stück. fhg

Grafing: Pfeifer, Harttung, Gebele, Leißner, Huber, Jo. Oswald, Ziemba, Faßrainer, F. Keller, Kippes, Rüger - Ja. Oswald, Esterl, Major, C. Keller.

Ebersberg: Frank, V. Ortmann, Major, M. Ortmann, Akopov, Terzija, Shabani, Krasniqi, C. Ortmann, Stöckel, Pries - Ambarzumjan, Müller, Kir.

VfB Forstinning II – FC Parsdorf 4:0