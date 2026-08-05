TSV Grafing verspielt Führung gegen TSV Ebersberg unter neuem Flutlicht

Gegen Grafings (gelb, v.l.) Niklas Urban und Markus Steppan konnten sich Eber-Kapitän Florian Obermair (2.v.r.) und Benedikt Schmidmaier am Ende nicht durchsetzen. – Foto: HW

Der Kreisklassist empfing den klassenhöheren Erzrivalen zum Testspiel im Stadion. Moritz Saißreiner traf doppelt für die Gastgeber, die am Ende mit 2:2 remisierten.

Gegen den klassenhöheren Gast wurde zwar eine 2:0-Führung verspielt. Doch Einsatzfreude und taktisches Verhalten fanden beim 2:2-Remis Gefallen in den Augen von Grafings Trainer Stefan Holzmann.

Die Premiere unter dem neu installierten Flutlicht im Grafinger Stadion durften die Gastgeber als gelungen einstufen. Nicht nur, dass über 100 Zuschauer zum Testspiel gekommen waren, auch die Vorstellung der Bärenstädter Kreisklasse-Kicker gegen den Erzrivalen TSV Ebersberg wusste zu gefallen.

Er lobte sein Team für einen „reifen Auftritt“. Man habe „gut verschoben“, die Abwehr ging „konzentriert zur Sache“. Und vorne wurde gut über die Außen agiert. Moritz Saißreiner, eigentlich „nur“ im Grafinger Mittelfeld aktiv, demonstrierte Mittelstürmer-Qualitäten. Nach seinem 1:0 (18.) wandelte er auch einen Bilderbuchangriff samt Musterpass von Niklas Urban über rechts in eine 2:0-Führung um (39.).

TSV Ebersberg gelingt kurz vor der Pause der Anschlusstreffer

Das Gesicht von Ebersbergs Coach Michael Hieber sprach Bände: „Das war – vor allem was die Zielstrebigkeit und auch Effizienz betrifft – nicht unbedingt unser bestes Spiel. Aber das ist nach drei Wochen Vorbereitung schon okay.“

Nicht zuletzt dank des Anschlusstreffers. „Der war ein bisserl zu einfach“, ärgerte sich der Grafinger Holzmann, während Thomas Grünwald seinen Abstauber zum 2:1 bejubelte (44.).

Nach der Pause ließ die Intensität des Nachbarstadtduells auch angesichts von rund 30 Grad Celsius nach. Am Ende hatte Holzmann sogar Lob für den „dynamischen Gegner“ und vorwiegend dessen Ausgleich übrig. „Das 2:2 nach einem langen Ball war astrein. Besser geht’s nicht.“ Ebersbergs Torschütze Yannik Sabatier (68.) wird es gerne gehört haben.