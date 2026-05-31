TSV Grafing schießt sich mit 7:0-Kantersieg für Relegation warm

TSV Grafing – SpVgg Höhenkirchen 7:0 Als Einstimmung auf die in dieser Woche anstehende Relegationsrunde (Auslosung bei Redaktionsschluss noch nicht beendet) nutzte der TSV Grafing den Ausklang in der Kreisklasse 6 (München) gegen die SpVgg Höhenkirchen voll aus. Nachdem der zweite Rang schon vor dem letzten Spieltag gesichert war, wollten die Grafinger unbedingt in der Spur bleiben und das Tempo hochhalten als Grundgerüst für die nun folgenden beiden Entscheidungsspiele.

Und das Vorhaben gelang trotz des Fehlens von Trainer Stefan Holzmann vorzüglich mit einem 7:0-Kantersieg im heimischen Stadion. „Wir haben richtig Gas gegeben, damit wir bereit sind“, berichtete der Sportliche Leiter Quirin Kistler in Vertretung von Holzmann, dessen Italien-Urlaub morgen abrupt endet, um für den Traum vom Kreisligaaufstieg bei der Mannschaft zu sein.