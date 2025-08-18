Frischen Wind in den Konkurrenzkampf der Torhüter bringt Ex-Aßlinger Quirin Huber rein. – Foto: SRO

TSV Grafing greift „üblichen Verdächtigen“ mit Verstärkungen an Nur der Aufstieg zählt Verlinkte Inhalte Kreisklasse 6 TSV Grafing

Mit großen Erwartungen waren die Grafinger in die vergangene Saison gegangen. Klares Ziel von Spielertrainer Georg Münch: Aufstieg in die Kreisliga.

Als Tabellenvierter hinter Poing, Haar und Meister Steinhöring wurde dies klar verpasst. Doch diesmal soll es klappen, daran lässt Abteilungsleiter Stefan Pfeifer keinen Zweifel aufkommen. Er setzt dabei auf familiäre Unterstützung. Sohn Moritz ist nach überstandener Verletzung dabei, seinen Platz im Tor wieder einzunehmen und für mehr Stabilität in der Defensive zu sorgen. Was ganz im Sinne von Georg Münch ist, der sich mehr auf seine spielende Rolle auf dem Platz konzentrieren will.

Da Christian Keller als Stimme an der Seitenlinie ausfällt, wurde sein Wunsch nach einem lautstarken, versierten Co-Trainer erfüllt. Vom TSV Ebersberg II wurde Stefan Holzmann geholt. Der frühere Aßlinger soll den Überblick behalten und klare Ansagen von außen einbringen. Er hat auch mitgewirkt, als es galt, die Torhüterposition aufzufrischen und die Abgänge der Keeper Konstantin Lanzl (Karriereende) und Simon Jannasch (arbeitsbedingt) zu kompensieren. So wurde Quirin Huber vom Büchsenberg in die Bärenstadt geholt, der höher als nur C-Klasse spielen will. Auch der Brucker Ludwig Oswald (war in der Jugend bereits in Grafing aktiv) sowie Thomas Dorrer, der Erfahrung aus Landes- und Bayernliga mitbringt, schlüpfen künftig in den Bärenstädter Dress. Hinzu kommen acht Akteure aus dem Jugendbereich.