TSV Grafing empfängt TSV Steinhöring im Derby um den Kreisligaplatz

FB KL Steinhöring Trainer Thomas Rotherbl – Foto: Sro

Um 18.30 Uhr steigt am Dienstagabend im Grafinger Stadion das Hinspiel der Relegation zwischen dem TSV Grafing und dem TSV Steinhöring. Das Rückspiel findet am kommenden Samstag um 15 Uhr in Steinhöring statt.

Zwischen Cesenatico an der italienischen Adria und Grafing liegen etwa 630 Kilometer. Zwischen dem Grafinger und dem Steinhöringer Fußballplatz keine zehn. Die erste Distanz brachte Stefan Holzmann, Trainer der Fußballer des TSV Grafing, am gestrigen Montag bei seiner alleinigen, vorzeitigen Rückkehr aus dem Großfamilienurlaub hinter sich. Die kurze zweite Distanz muss der TSV Steinhöring zum Relegationsspiel reisen. Heute steigt um 18.30 Uhr im Grafinger Stadion das Hinspiel um einen freien Kreisligaplatz zwischen dem TSV Grafing und dem TSV Steinhöring. Das Rückspiel findet am kommenden Samstag (15 Uhr) dann am Bachramerweg in Steinhöring statt.

Den Familiensegen zu seiner Relegationsabreise hat sich Holzmann abgeholt: „Meine Frau unterstützt mich, sie freut sich auch auf das Rückspiel am Samstag. Dann wird sie auch mit dabei sein.“ In seiner Abwesenheit betreuten der Sportliche Leiter Quirin Kistler und Stefan Hertlein, der verlängerte Arm auf dem Spielfeld, die Grafinger Fußballer beim letzten, mit 7:0 gewonnenen Ligaspiel gegen die SpVgg Höhenkirchen.

Nick Gibson und Benjamin Lechner dürfen wir nicht viele Räume geben und ins Spiel kommen lassen.

Taktische Vorgabe von Grafings Coach Holzmann

Und Holzmann freut sich nicht nur wegen des Derbycharakters auf die zwei Endspiele. „Die Jungs haben sich das verdient, sie haben einfach unglaublich viel Leidenschaft und Engagement gezeigt.“ Und natürlich eine erhebliche Konstanz in der Rückrunde der Kreisklasse 6 (München) gezeigt, nach einer eher durchwachsenen Vorrunde.

Am Sonntagabend weilte Lothar Genscher (Jugendleiter des TSV Grafing) in München bei der Auslosung der Relegationsrunde und informierte die Seinen in Echtzeit über den Gegner aus dem Nachbarort. „Wir haben Steinhöring natürlich verfolgt, mit ihrem sympathischen Trainer“, schickt Holzmann schon einmal Freundschaftsgrüße. „Aber wir haben schon einen Plan. Nick Gibson und Benjamin Lechner dürfen wir nicht viele Räume geben und ins Spiel kommen lassen“, gibt Holzmann schon einmal preis.

Sein von ihm gelobtes Pendant auf Steinhöringer Seite heißt Thomas Rotherbl, der im ersten Jahr schon Gefallen gefunden hat an der Kreisliga. „Wir werden alles versuchen, in der Liga zu bleiben. Das möchten wir schon gern mitnehmen.“ Bei den Steinhöringern verlief der Saisontrend umgekehrt zum Kontrahenten: Nach einer ganz starken Vorrunde als Aufsteiger verhinderte eine vergleichsweise schwache Punktausbeute in der Rückserie den direkten Klassenerhalt. Rotherbl erwartet nun jedenfalls „zwei ganz enge Geschichten“. Und jede Menge Stimmung: „Schöner kann die Konstellation gar nicht sein für unser Fußball-Gäu.“