TSV Grafenberg mit Torfeuerwerk, Kartenfestival beim Derby in Giengen

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Neckar/Fils und Ostwürttemberg war einiges geboten.
Kreisliga A1:
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Kreisliga A1:
TSV Heubach – 1. FC Eschach 4:0
Der TSV Heubach feierte einen überzeugenden Heimsieg. Bilal Semmo brachte seine Mannschaft in der 17. Minute in Führung, ehe Serhat Sari mit einem Dreierpack (37., 49., 56.) den Vorsprung entscheidend ausbaute. In der 66. Minute hätte Toni Riggio per Foulelfmeter sogar nachlegen können, doch Torhüter Thomas Hägele parierte stark.
FC Spraitbach – SGM Alfdorf/Hintersteinenberg 3:2
Ein packendes Duell, in dem der FC Spraitbach am Ende knapp die Oberhand behielt. Jona Maletic eröffnete in der 31. Minute, doch Sascha Munz glich schnell aus (36.). Nach der Pause trafen Alin Fuchs (62.) und Jannic Maletic (73.) für die Gastgeber, ehe Jakob Widmann in der Nachspielzeit (90.) für Spannung sorgte – zu spät für die Gäste.
TSV Großdeinbach – SG Bettringen II 2:4
Torspektakel in Großdeinbach: Tom Lauer brachte Bettringen II in der 25. Minute in Führung, doch Kevin Lukesch glich noch vor der Pause aus (40.). Nach dem Seitenwechsel legten Enis Terzioglu (52.) und Liridon Ukaj (71.) für die Gäste nach. Zwar verkürzte Elvan Beyer in der 72. Minute, doch Ibrahim Yesilyurt stellte nur fünf Minuten später den 2:4-Endstand her.
FC Schechingen – TSB Schwäbisch Gmünd 1:0
Die Partie wurde durch einen Strafstoß entschieden. Fabian Heinrich verwandelte in der 71. Minute einen Foulelfmeter und sicherte damit den knappen Sieg für den FC Schechingen.
1. FC Stern Mögglingen – SV Hussenhofen 1:1
Es sah lange nach einem Heimsieg aus. Oliver Kuhn traf per Foulelfmeter in der 41. Minute zur Führung für Mögglingen. Doch in der fünften Minute der Nachspielzeit glich Mike Werner für Hussenhofen aus und raubte den Gastgebern den Sieg.
TV Herlikofen – TSV Waldhausen 4:3
Ein echtes Wechselbad der Gefühle. Nick Gutbrod brachte Waldhausen früh in Führung (7.), doch Nico Warga (29.) und ein Doppelschlag von Marlon Großmann (30., 34.) drehten die Partie. Robin Justl (54.) und erneut Gutbrod (64.) glichen zum 3:3 aus. Ein Eigentor von Paul Werni (82.) entschied schließlich die Partie zugunsten der Gastgeber. Zuvor vergab Großmann bereits einen Handelfmeter (20.).
TV Straßdorf – SGM Lautern-Essingen 4:4
Ein mitreißendes Torfestival endete ohne Sieger. Uwe Sonnleitner brachte die Gäste per Foulelfmeter in Führung (11.), doch Emmanuel Happy (31.) und Robin Pflieger (41.) drehten das Spiel. Ein Eigentor von Mario Ruedi (49.) brachte den Ausgleich. Dominik Bertsch (58.) traf zum 3:2, bevor Sonnleitner mit zwei weiteren Treffern (60., 81.) das Blatt wendete. Doch Emre Yücel stellte in der 85. Minute das 4:4 her. Sonnleitner hätte sogar noch ein viertes Tor machen können, scheiterte aber in der 53. Minute per Strafstoß an Moritz Klotzbücher.
TV Heuchlingen – TSV Mutlangen 4:1
Blitzstart für die Hausherren: Schon in der 1. Minute brachte Nico Waidmann Heuchlingen in Führung. Egzon Zejnulahi glich nach der Pause aus (50.), doch danach legte der Gastgeber nach: Nick Erger (78.), erneut Waidmann (85.) und Michael Österle (89.) sorgten für den klaren Heimsieg.
Kreisliga A2:
SC Unterschneidheim – FSV Zöbingen 2:4
Ein turbulentes Duell mit gleich drei Strafstößen entschied der FSV Zöbingen für sich. Schon in der 3. Minute traf Tim Dritschler per Elfmeter für Unterschneidheim. Doch Gabriel Gruber glich nur zwei Minuten später aus und brachte die Gäste in der 10. Minute per Strafstoß sogar in Führung. Dritschler stellte mit seinem zweiten Elfmeter (35.) den Ausgleich her, ehe Gruber erneut vom Punkt traf (51.) und damit seinen Hattrick perfekt machte. Hannes Dischinger setzte mit dem 2:4 in der 83. Minute den Schlusspunkt.
SGM Fachsenfeld/Dewangen – SV Jagstzell 4:4
Ein Spektakel mit vielen Wendungen. Jonathan Erhard brachte die Gäste früh in Führung (2.), doch Adrian Leis (19.) und kurz darauf Leon Runge (22.) sorgten für das nächste Hin und Her. Nach dem Seitenwechsel drehte Fachsenfeld/Dewangen auf: Fabian Weiß (51.), Tim Brenner (55.) und Johannes Fais (75.) stellten auf 4:2. Doch Jagstzell kämpfte sich eindrucksvoll zurück – Max Rettenmeier (83.) und Timo Ziegler (85.) glichen binnen Minuten aus.
FC Ellwangen – SV Kerkingen 6:1
Ellwangen spielte groß auf und überrollte die Gäste vor heimischem Publikum. Ein Doppelschlag von Kadir Ciraci (4., 9.) und der Treffer von Efendi Erol (17.) sorgten schon früh für klare Verhältnisse. Zwar verkürzte Lukas Bühlmeyer in der 48. Minute, doch David Banen Essome (53.), erneut Ciraci (56.) und Gert Aliu (67.) machten das halbe Dutzend voll.
FC Röhlingen – TSV Adelmannsfelden 1:1
Es sah lange nach einem Auswärtssieg für Adelmannsfelden aus. Robin Riek traf in der 79. Minute zum 0:1. Doch die Gastgeber steckten nicht auf und wurden belohnt: Felix Langenekert glich in der 89. Minute aus und rettete Röhlingen einen Punkt.
FV Viktoria Wasseralfingen – Sportfreunde Rosenberg 5:0
Eine Machtdemonstration des FV Viktoria Wasseralfingen. Marius Weber brachte sein Team in der 25. Minute in Führung und erhöhte nach der Pause (76.) auf 3:0. Zwischenzeitlich traf Adrian Sladic (61.). In der Schlussphase schraubten Cemal Krasniqi (82.) und Lucas Enslin per Foulelfmeter (90.+3) das Ergebnis in die Höhe.
SGM Rindelbach/Neunheim – TSV Westhausen 2:3
Dramatik pur bis in die Nachspielzeit. Lukas Frei brachte die Gäste per Handelfmeter (28.) in Front, doch Lukas Wanner glich noch vor der Pause aus (45.+1). Nach der Pause traf Lukas Straubmüller (74.) und nur zwei Minuten später erneut Frei (76.) zum 1:3. In der Nachspielzeit gelang Wanner noch das 2:3 (90.+4, Handelfmeter), während Westhausen kurz zuvor durch eine Rote Karte gegen Felix Höflinger dezimiert wurde.
TSG Abtsgmünd – SG Eigenzell-Ellenberg 3:1
Die TSG Abtsgmünd zeigte sich abgeklärt und nutzte ihre Chancen eiskalt. Clemens Schmid (35.), Jonas Graule (51.) und Nico Rahmig (64.) sorgten für eine komfortable Führung. Der Treffer von Simon Lechner (78.) kam für die Gäste zu spät.
SV Lauchheim – SV Pfahlheim 2:2
Ein offenes Duell, in dem beide Teams bis zum Schluss alles gaben. Robin Parnitzke traf früh für die Gäste (2.), ehe Felix Lutz noch vor der Pause ausglich (35.). Eric Schönherr drehte die Partie in der 77. Minute, doch Tim Häußler glich nur zwei Minuten später zum 2:2-Endstand aus.
