TSV Grafenberg mit Torfeuerwerk, Kartenfestival beim Derby in Giengen

FV Spfr Neuhausen II – SC Altbach 0:1

Ein frühes Tor entschied die Partie. Jack Ross traf bereits in der 6. Minute und brachte den SC Altbach auf die Siegerstraße. Neuhausen II kämpfte tapfer, doch die Gäste verteidigten die Führung mit Leidenschaft und nahmen drei Punkte mit nach Hause.

FV Plochingen II – VfB Reichenbach/Fils 2:3

Ein mitreißendes Duell, in dem die Gäste zunächst klar den Ton angaben. Justin Mittmann eröffnete in der 31. Minute, Lukas Seitanis erhöhte nach der Pause (57.). Doch Emre Kocamusa brachte Plochingen II nur zwei Minuten später zurück ins Spiel. Luca Zima stellte in der 67. Minute den alten Abstand wieder her, ehe Egzon Huruglica (74.) noch einmal für Spannung sorgte. Am Ende reichte es knapp für Reichenbach/Fils.

VfB Oberesslingen/Zell – TV Unterboihingen 1:4

Die Hausherren erwischten den besseren Start durch Antonio Blazevic in der 27. Minute. Doch dann drehte Unterboihingen auf: Bastijan Borovac traf in der 42. und 44. Minute doppelt, bevor Randy-Daniel Mrozik kurz vor der Pause (45.) auf 1:3 stellte. In der 75. Minute verwandelte Mrozik zudem einen Foulelfmeter und machte den Auswärtssieg perfekt.

TSV Deizisau – TSG Esslingen 1:0

Vor 90 Zuschauern entschied ein einziges Tor ein hart umkämpftes Derby. Nail Fakili traf in der 19. Minute und ließ Deizisau jubeln. Esslingen versuchte alles, doch der TSV verteidigte die Führung bis zum Schlusspfiff mit Herz und Leidenschaft.

ASV Aichwald – TV Hochdorf 3:2

Eine Partie, die bis in die Nachspielzeit spannend blieb. Robin Killer glich in der 37. Minute für Hochdorf aus. Lange sah es nach einem Remis aus, doch in der 90. Minute war Haris Banu zur Stelle und schoss Aichwald zum viel umjubelten Heimsieg.

TB Ruit – TSV Notzingen 5:2

Ruit zeigte vor heimischem Publikum eine starke Vorstellung. Andreas Böhm traf in der 14. Minute, Hariz Dzaferi erhöhte mit einem Doppelpack (33., 51.). Jannik Ehrmeier machte mit dem 4:0 (54.) alles klar, ehe Dzaferi in der 76. Minute seinen dritten Treffer erzielte. Notzingen kam durch Isa Can Aksan (84.) und Felix Werner (87.) noch zu zwei Toren, konnte die klare Niederlage aber nicht verhindern.

TSV Wendlingen – SG Eintracht Sirnau 5:1

Ein Offensivfeuerwerk der Gastgeber. Cosimo Attorre eröffnete früh (9.), ehe Colin Binder mit einem Doppelschlag (27., 36.) auf 3:0 stellte. Nach der Pause traf Levin Köstle (52.) und Max Cavallo (66.) zum 5:0. Dennis Hauck gelang in der 82. Minute nur noch Ergebniskosmetik für Sirnau.