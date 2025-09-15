 2025-09-15T13:56:57.594Z

Allgemeines
– Foto: Nico Schoch

TSV Grafenberg mit Torfeuerwerk, Kartenfestival beim Derby in Giengen

Was war in den Staffeln der Kreisliga A in den Bezirken Neckar/Fils und Ostwürttemberg los?

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Neckar/Fils und Ostwürttemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Neckar/Fils

Kreisliga A1:

FV Spfr Neuhausen II – SC Altbach 0:1
Ein frühes Tor entschied die Partie. Jack Ross traf bereits in der 6. Minute und brachte den SC Altbach auf die Siegerstraße. Neuhausen II kämpfte tapfer, doch die Gäste verteidigten die Führung mit Leidenschaft und nahmen drei Punkte mit nach Hause.

FV Plochingen II – VfB Reichenbach/Fils 2:3
Ein mitreißendes Duell, in dem die Gäste zunächst klar den Ton angaben. Justin Mittmann eröffnete in der 31. Minute, Lukas Seitanis erhöhte nach der Pause (57.). Doch Emre Kocamusa brachte Plochingen II nur zwei Minuten später zurück ins Spiel. Luca Zima stellte in der 67. Minute den alten Abstand wieder her, ehe Egzon Huruglica (74.) noch einmal für Spannung sorgte. Am Ende reichte es knapp für Reichenbach/Fils.

VfB Oberesslingen/Zell – TV Unterboihingen 1:4
Die Hausherren erwischten den besseren Start durch Antonio Blazevic in der 27. Minute. Doch dann drehte Unterboihingen auf: Bastijan Borovac traf in der 42. und 44. Minute doppelt, bevor Randy-Daniel Mrozik kurz vor der Pause (45.) auf 1:3 stellte. In der 75. Minute verwandelte Mrozik zudem einen Foulelfmeter und machte den Auswärtssieg perfekt.

TSV Deizisau – TSG Esslingen 1:0
Vor 90 Zuschauern entschied ein einziges Tor ein hart umkämpftes Derby. Nail Fakili traf in der 19. Minute und ließ Deizisau jubeln. Esslingen versuchte alles, doch der TSV verteidigte die Führung bis zum Schlusspfiff mit Herz und Leidenschaft.

ASV Aichwald – TV Hochdorf 3:2
Eine Partie, die bis in die Nachspielzeit spannend blieb. Robin Killer glich in der 37. Minute für Hochdorf aus. Lange sah es nach einem Remis aus, doch in der 90. Minute war Haris Banu zur Stelle und schoss Aichwald zum viel umjubelten Heimsieg.

TB Ruit – TSV Notzingen 5:2
Ruit zeigte vor heimischem Publikum eine starke Vorstellung. Andreas Böhm traf in der 14. Minute, Hariz Dzaferi erhöhte mit einem Doppelpack (33., 51.). Jannik Ehrmeier machte mit dem 4:0 (54.) alles klar, ehe Dzaferi in der 76. Minute seinen dritten Treffer erzielte. Notzingen kam durch Isa Can Aksan (84.) und Felix Werner (87.) noch zu zwei Toren, konnte die klare Niederlage aber nicht verhindern.

TSV Wendlingen – SG Eintracht Sirnau 5:1
Ein Offensivfeuerwerk der Gastgeber. Cosimo Attorre eröffnete früh (9.), ehe Colin Binder mit einem Doppelschlag (27., 36.) auf 3:0 stellte. Nach der Pause traf Levin Köstle (52.) und Max Cavallo (66.) zum 5:0. Dennis Hauck gelang in der 82. Minute nur noch Ergebniskosmetik für Sirnau.

Kreisliga A2:

TV Bempflingen – TSV Neckartailfingen 1:2
Die Gäste legten den Grundstein zum Sieg mit einem frühen Tor von Florian Schwierz in der 10. Minute. Nach der Pause erhöhte derselbe Spieler in der 53. Minute auf 0:2. Zwar brachte David Wetzel den TV Bempflingen in der 70. Minute noch einmal zurück, doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr.

VfB Neuffen – SF Dettingen/Teck 3:1
Neuffen erwischte einen Traumstart: Tim Sternemann traf schon in der 4. Minute, Nick Schweizer legte in der 18. Minute nach. Gabriel Müller verkürzte in der 35. Minute für die Gäste, doch Felix Hummel stellte in der 58. Minute den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Ein verdienter Sieg für den VfB Neuffen.

SGM Owen Unterlenningen – SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang 2:3
Ein spannendes Derby mit wechselnden Führungen. Kevin Rieke brachte die Hausherren in der 8. Minute in Führung, ehe Agron Gashi per Foulelfmeter (50.) ausglich. Drei Minuten später legte Rieke erneut vor, doch Jonas Salcher (65.) und Dominik Despot (70.) drehten die Partie zugunsten der Gäste.

TSV Grafenberg – TSV Altdorf 9:0
Ein echtes Torfestival vor 143 Zuschauern. Dennis Roller eröffnete in der 7. Minute, ehe Frieder Geiger (33., 42., 48., 73., 90.) gleich fünfmal traf. Toni Gönninger (37.), Felix Füßle (45.) und Levin Sattler (79.) reihten sich ebenfalls in die Torschützenliste ein. Für den TSV Altdorf kam es noch schlimmer: Marlon Kaiser sah in der 59. Minute Gelb-Rot.

AC Catania Kirchheim – TSV Harthausen 2:2
Michele Latte brachte Catania per Foulelfmeter (11.) früh in Front, doch Phillip Hodak (31.) glich noch vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel traf Rohat Altintas (63.) für die Gäste, ehe Mohamed Senasni in der 77. Minute das 2:2 erzielte. Ein Remis nach einem intensiven Spiel.

TSV Linsenhofen – TV Neidlingen 2:3
Eine Partie voller Spannung bis in die Schlussminuten. Matteo Liburdi brachte Neidlingen in der 38. Minute in Führung, doch Ibo Tuncbilek (40.) und Adrian Lutz per Foulelfmeter (45.) drehten das Spiel noch vor der Pause. Liburdi schlug in der 80. Minute erneut zu, und Nils Faustmann sorgte mit seinem Treffer in der 89. Minute für den Auswärtssieg des TV Neidlingen.

FC Kirchheim/Teck – TSV Oberensingen II 1:0
Ein hart umkämpftes Duell, das durch ein einziges Tor entschieden wurde. Taner Mustafov traf in der 59. Minute und sicherte Kirchheim/Teck einen knappen Sieg.

Kreisliga A3:

TSGV Albershausen – SV Ebersbach/Fils II 0:5
Ein bitterer Nachmittag für die Hausherren: Bereits nach drei Minuten traf Robin Steinborn und brachte Ebersbach in Führung. Felix Kobelt erhöhte in der 34. Minute, ehe erneut Steinborn nur fünf Minuten später das 0:3 markierte. Nach der Pause machte er mit seinem dritten Treffer in der 50. Minute endgültig alles klar. Den Schlusspunkt setzte Bleard Blakcori in der 81. Minute zum 0:5-Endstand.

SC Uhingen – KSG Eislingen 0:2
Die Partie blieb lange offen, bis Sandro Delic in der 31. Minute per Foulelfmeter traf. Auch nach dem Rückstand kämpfte Uhingen weiter, doch in der 75. Minute entschied Samil Gün die Begegnung mit dem 0:2 für die Gäste.

1. FC Rechberghausen – SG Bad Überkingen/SSV Hausen 2:2
Ein dramatisches Duell, das erst in der Nachspielzeit entschieden wurde. Hendric Ziese brachte den 1. FC Rechberghausen in der 39. Minute in Führung. Doch Sascha Reinhard (78.) und Ayanda Siyabonga Zikhali (81.) drehten die Partie binnen drei Minuten. Als alles nach einer Niederlage aussah, traf Christopher Heitzler in der 90.+4 Minute zum umjubelten 2:2-Ausgleich.

TSV Eschenbach – SV Croatia 2012 Geislingen 0:1
Ein enges Match, das durch ein einziges Tor entschieden wurde. Mihael Kepic erzielte in der 57. Minute den Treffer des Tages und ließ die Gäste jubeln.

TV Altenstadt – SSV Göppingen 3:6
Ein torreiches Spektakel mit vielen Wendungen. Erjon Mehmetaj brachte Altenstadt in der 29. Minute in Führung, doch Matai Tulgar glich per Foulelfmeter in der 35. Minute aus. Danach drehte Özcan Toklucu mit Treffern in der 43. und 48. Minute die Partie. Zwar verkürzte Mehmetaj in der 49. Minute, doch Toklucu legte direkt nach (54.). Ein Eigentor von Roni Gürer (58.) brachte Altenstadt noch einmal heran, bevor Tulgar (79.) und Julius Üstün (85.) den 6:3-Auswärtserfolg des SSV Göppingen perfekt machten.

Bezirk Ostwürttemberg

Kreisliga A1:

TSV Heubach – 1. FC Eschach 4:0
Der TSV Heubach feierte einen überzeugenden Heimsieg. Bilal Semmo brachte seine Mannschaft in der 17. Minute in Führung, ehe Serhat Sari mit einem Dreierpack (37., 49., 56.) den Vorsprung entscheidend ausbaute. In der 66. Minute hätte Toni Riggio per Foulelfmeter sogar nachlegen können, doch Torhüter Thomas Hägele parierte stark.

FC Spraitbach – SGM Alfdorf/Hintersteinenberg 3:2
Ein packendes Duell, in dem der FC Spraitbach am Ende knapp die Oberhand behielt. Jona Maletic eröffnete in der 31. Minute, doch Sascha Munz glich schnell aus (36.). Nach der Pause trafen Alin Fuchs (62.) und Jannic Maletic (73.) für die Gastgeber, ehe Jakob Widmann in der Nachspielzeit (90.) für Spannung sorgte – zu spät für die Gäste.

TSV Großdeinbach – SG Bettringen II 2:4
Torspektakel in Großdeinbach: Tom Lauer brachte Bettringen II in der 25. Minute in Führung, doch Kevin Lukesch glich noch vor der Pause aus (40.). Nach dem Seitenwechsel legten Enis Terzioglu (52.) und Liridon Ukaj (71.) für die Gäste nach. Zwar verkürzte Elvan Beyer in der 72. Minute, doch Ibrahim Yesilyurt stellte nur fünf Minuten später den 2:4-Endstand her.

FC Schechingen – TSB Schwäbisch Gmünd 1:0
Die Partie wurde durch einen Strafstoß entschieden. Fabian Heinrich verwandelte in der 71. Minute einen Foulelfmeter und sicherte damit den knappen Sieg für den FC Schechingen.

1. FC Stern Mögglingen – SV Hussenhofen 1:1
Es sah lange nach einem Heimsieg aus. Oliver Kuhn traf per Foulelfmeter in der 41. Minute zur Führung für Mögglingen. Doch in der fünften Minute der Nachspielzeit glich Mike Werner für Hussenhofen aus und raubte den Gastgebern den Sieg.

TV Herlikofen – TSV Waldhausen 4:3
Ein echtes Wechselbad der Gefühle. Nick Gutbrod brachte Waldhausen früh in Führung (7.), doch Nico Warga (29.) und ein Doppelschlag von Marlon Großmann (30., 34.) drehten die Partie. Robin Justl (54.) und erneut Gutbrod (64.) glichen zum 3:3 aus. Ein Eigentor von Paul Werni (82.) entschied schließlich die Partie zugunsten der Gastgeber. Zuvor vergab Großmann bereits einen Handelfmeter (20.).

TV Straßdorf – SGM Lautern-Essingen 4:4
Ein mitreißendes Torfestival endete ohne Sieger. Uwe Sonnleitner brachte die Gäste per Foulelfmeter in Führung (11.), doch Emmanuel Happy (31.) und Robin Pflieger (41.) drehten das Spiel. Ein Eigentor von Mario Ruedi (49.) brachte den Ausgleich. Dominik Bertsch (58.) traf zum 3:2, bevor Sonnleitner mit zwei weiteren Treffern (60., 81.) das Blatt wendete. Doch Emre Yücel stellte in der 85. Minute das 4:4 her. Sonnleitner hätte sogar noch ein viertes Tor machen können, scheiterte aber in der 53. Minute per Strafstoß an Moritz Klotzbücher.

TV Heuchlingen – TSV Mutlangen 4:1
Blitzstart für die Hausherren: Schon in der 1. Minute brachte Nico Waidmann Heuchlingen in Führung. Egzon Zejnulahi glich nach der Pause aus (50.), doch danach legte der Gastgeber nach: Nick Erger (78.), erneut Waidmann (85.) und Michael Österle (89.) sorgten für den klaren Heimsieg.

Kreisliga A2:

SC Unterschneidheim – FSV Zöbingen 2:4
Ein turbulentes Duell mit gleich drei Strafstößen entschied der FSV Zöbingen für sich. Schon in der 3. Minute traf Tim Dritschler per Elfmeter für Unterschneidheim. Doch Gabriel Gruber glich nur zwei Minuten später aus und brachte die Gäste in der 10. Minute per Strafstoß sogar in Führung. Dritschler stellte mit seinem zweiten Elfmeter (35.) den Ausgleich her, ehe Gruber erneut vom Punkt traf (51.) und damit seinen Hattrick perfekt machte. Hannes Dischinger setzte mit dem 2:4 in der 83. Minute den Schlusspunkt.

SGM Fachsenfeld/Dewangen – SV Jagstzell 4:4
Ein Spektakel mit vielen Wendungen. Jonathan Erhard brachte die Gäste früh in Führung (2.), doch Adrian Leis (19.) und kurz darauf Leon Runge (22.) sorgten für das nächste Hin und Her. Nach dem Seitenwechsel drehte Fachsenfeld/Dewangen auf: Fabian Weiß (51.), Tim Brenner (55.) und Johannes Fais (75.) stellten auf 4:2. Doch Jagstzell kämpfte sich eindrucksvoll zurück – Max Rettenmeier (83.) und Timo Ziegler (85.) glichen binnen Minuten aus.

FC Ellwangen – SV Kerkingen 6:1
Ellwangen spielte groß auf und überrollte die Gäste vor heimischem Publikum. Ein Doppelschlag von Kadir Ciraci (4., 9.) und der Treffer von Efendi Erol (17.) sorgten schon früh für klare Verhältnisse. Zwar verkürzte Lukas Bühlmeyer in der 48. Minute, doch David Banen Essome (53.), erneut Ciraci (56.) und Gert Aliu (67.) machten das halbe Dutzend voll.

FC Röhlingen – TSV Adelmannsfelden 1:1
Es sah lange nach einem Auswärtssieg für Adelmannsfelden aus. Robin Riek traf in der 79. Minute zum 0:1. Doch die Gastgeber steckten nicht auf und wurden belohnt: Felix Langenekert glich in der 89. Minute aus und rettete Röhlingen einen Punkt.

FV Viktoria Wasseralfingen – Sportfreunde Rosenberg 5:0
Eine Machtdemonstration des FV Viktoria Wasseralfingen. Marius Weber brachte sein Team in der 25. Minute in Führung und erhöhte nach der Pause (76.) auf 3:0. Zwischenzeitlich traf Adrian Sladic (61.). In der Schlussphase schraubten Cemal Krasniqi (82.) und Lucas Enslin per Foulelfmeter (90.+3) das Ergebnis in die Höhe.

SGM Rindelbach/Neunheim – TSV Westhausen 2:3
Dramatik pur bis in die Nachspielzeit. Lukas Frei brachte die Gäste per Handelfmeter (28.) in Front, doch Lukas Wanner glich noch vor der Pause aus (45.+1). Nach der Pause traf Lukas Straubmüller (74.) und nur zwei Minuten später erneut Frei (76.) zum 1:3. In der Nachspielzeit gelang Wanner noch das 2:3 (90.+4, Handelfmeter), während Westhausen kurz zuvor durch eine Rote Karte gegen Felix Höflinger dezimiert wurde.

TSG Abtsgmünd – SG Eigenzell-Ellenberg 3:1
Die TSG Abtsgmünd zeigte sich abgeklärt und nutzte ihre Chancen eiskalt. Clemens Schmid (35.), Jonas Graule (51.) und Nico Rahmig (64.) sorgten für eine komfortable Führung. Der Treffer von Simon Lechner (78.) kam für die Gäste zu spät.

SV Lauchheim – SV Pfahlheim 2:2
Ein offenes Duell, in dem beide Teams bis zum Schluss alles gaben. Robin Parnitzke traf früh für die Gäste (2.), ehe Felix Lutz noch vor der Pause ausglich (35.). Eric Schönherr drehte die Partie in der 77. Minute, doch Tim Häußler glich nur zwei Minuten später zum 2:2-Endstand aus.

Kreisliga A3:

SV Söhnstetten – FC Härtsfeld 4:1
Der SV Söhnstetten feierte einen klaren Heimsieg. Lars Schmidt brachte sein Team in der 16. Minute in Führung, doch Korbinian Wirth glich wenig später für die Gäste aus (33.). Benjamin Ramsperger stellte nur zwei Minuten später den alten Abstand wieder her (35.), ehe erneut Lars Schmidt (40.) nachlegte. In der 78. Minute sorgte Thomas Seidl schließlich für den 4:1-Endstand.

TSG Giengen – TKSV Giengen 1:2
Das Derby bot reichlich Dramatik. Manuel Dercho traf früh per Strafstoß zum 1:0 (6.), doch Salvatore di Dio Fiorentino brachte die Gäste mit zwei Toren zurück (17., 51.). In einer hitzigen Schlussphase gab es gleich drei Platzverweise: Samed Kulaksiz (65./TKSV) und Chris Storer (87./TSG) mussten mit Gelb-Rot runter, Salvatore di Dio Fiorentino sah zudem die Rote Karte (87.).

Albsport Heidenheim – TV Steinheim 1:2
Eine Partie, die bis tief in die Nachspielzeit spannend blieb. Valon Mehani brachte die Hausherren früh in Front (12.), doch Maik Behr glich noch vor der Pause aus (45.). In einer dramatischen Verlängerung erzielte Lucas Fröschl in der 98. Minute den Siegtreffer für den TV Steinheim.

VfL Gerstetten – SGM Herbrechtingen Bolheim 2:0
Vor 170 Zuschauern setzte sich Gerstetten am Ende durch. Benjamin Bayer erzielte in der 55. Minute das wichtige 1:0, ehe Steffen Wegmann in der Nachspielzeit (90.+1) den Heimsieg besiegelte.

SV Bissingen – TSV Gussenstadt 0:0
Torlos, aber intensiv. Beide Teams kämpften leidenschaftlich, doch zwingende Chancen waren Mangelware. Am Ende trennten sich Bissingen und Gussenstadt mit einem 0:0.

Sportfreunde Fleinheim – SC Hermaringen 1:3
Die Gäste präsentierten sich gut. Nils Rieger (22.) und Philipp Häberle (31.) stellten früh auf 0:2. Zwar verkürzte Sören Weltin noch vor der Pause (45.), doch Marius Stegmaier machte in der 80. Minute alles klar.

Türkspor Heidenheim – SGM Königsbronn/Oberkochen 5:0
Ein souveräner Auftritt von Türkspor Heidenheim. Selahattin Acar (16.) eröffnete den Torreigen, ehe Okan Akcay (38.) und Halil Demir (63.) nachlegten. In der Schlussphase erhöhten Denis Enes Werner (74.) und Albin Maliqi (90.) zum 5:0-Kantersieg.

SGM Niederstotzingen/Rammingen – FV Sontheim/Brenz II 0:0
Ein Spiel ohne Tore, aber mit viel Kampf. Beide Defensivreihen standen stabil, sodass es am Ende beim 0:0 blieb.

