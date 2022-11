TSV Grafenau - SC Unterzeil

Am vergangenen Sonntag war der SCU zu Gast beim TSV Grafenau. Der SCU kam zu Beginn gut ins Spiel. Nach ca. 10 min war das Spiel ausgeglichen. Durch ein Eigentor ging der SCU in der 45. min in Führung. Bereits kurz nach der Halbzeit erzielte der TSV Grafenau in der 47. min den Ausgleich. Auf schwer bespielbarem Rasen zeigte sich im weiteren Spielverlauf ein ähnliches Bild, wie in der ersten Halbzeit. In der 72. min ging der TSV Grafenau durch einen Freistoß mit 2:1 in Führung. Bei einem Angriff wurde Theresa Butscher in der 78. min von drei Grafenauerin attackiert und kam zu Fall. Der darauf folgende Elfmeter verwandelte Kristina Lauber in der 80. min souverän. Das Spiel endet 2:2.