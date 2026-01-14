TSV Grafenau: „Die B6 bleibt bis zum Saisonende spannend“

– Foto: Marcel Eichholz/Verein

Trainer Denis Buntic äußert sich im FuPa-Teamcheck zur Hinrunde des TSV Grafenau in der Kreisliga B6 Stuttgart/Böblingen. Nach personellem Umbruch und einer wechselhaften Vorrunde spricht er über Entwicklung, Zusammenhalt, klare Ziele und große Bewegung im Kader.

Winterpause mit Fokus auf Zusammenhalt Die Winterpause dauert in Grafenau „bis Anfang Februar“, dann beginnt die gemeinsame Vorbereitung. Neben dem sportlichen Aspekt legt der TSV bewusst Wert auf den Teamgeist. „Neben dem sportlichen Teil legen wir großen Wert auf den Teamzusammenhalt“, betont Buntic. Geplant ist unter anderem „ein gemeinsamer Besuch an Fasching“, dazu kommen „weitere gemeinsame Aktivitäten“, um „das Zusammenwachsen der Mannschaft weiter zu fördern“. Durchwachsene Hinrunde nach Umbruch Sportlich blickt der Trainer realistisch auf die erste Saisonhälfte zurück. „Wir blicken auf eine durchwachsene Hinrunde zurück“, sagt Buntic. Trotz des personellen Umbruchs hätten Spiele und Trainingseinheiten gezeigt, „dass wir mit harter Arbeit, Einsatzwillen und der richtigen Einstellung viel leisten können“. Es gab „sehr positive Ergebnisse“, aber auch Rückschläge. „Manche davon gehören zum Entwicklungsprozess dazu, andere schmerzen und zeigen deutlich, in welchen Bereichen wir uns noch verbessern müssen.“

Positive Entwicklung trotz Tabellenlage Mit etwas Verzögerung kam das Team besser in Fahrt. „Mit etwas Anlaufschwierigkeiten sind wir immer besser in die Saison gekommen“, erklärt Buntic. Auch wenn die Tabelle dies nicht immer widerspiegele, habe sich „intern im Team etwas zum Positiven verändert“. Entscheidend sei: „Das Team hat die Herausforderungen angenommen und wächst mit jedem Training weiter zusammen.“ Abstimmung und Konstanz als Lernprozess Die Ursachen für Schwankungen sind klar benannt. „Nach einer holprigen Vorbereitung sind wir insgesamt deutlich stabiler in die Saison gestartet“, so der Trainer. Der große Umbruch habe „zunächst etwas Zeit benötigt, um zu greifen“, was sich besonders in „Abstimmung und Konstanz“ gezeigt habe. Intern seien diese Themen erkannt worden – „insbesondere in der Kommunikation, den Abläufen und der Rollenverteilung innerhalb der Mannschaft“. Daran werde gezielt gearbeitet, um „in der Rückrunde weiter zu verbessern und als Team noch geschlossener aufzutreten“.