TSV Gräfelfing zittert sich zu Heimdreier gegen TSV Solln: „Haben wieder unsere Heimstärke gezeigt“

Nach einem dramatischen 3:2-Sieg über den TSV Solln feiern die Gräfelfinger ihren gelungenen Auftakt in den „Monat der Wahrheit“.
Der November soll ihr Monat werden, das haben sich die Fußballer von Kreisliga-Aufsteiger TSV Gräfelfing fest vorgenommen. Der Auftakt in den „Monat der Wahrheit“ ist ihnen schon einmal geglückt. Das Kellerduell gegen den TSV München-Solln gewannen die Wölfe am Sonntag mit 3:2. „Wir haben wieder unsere Heimstärke gezeigt und verdient gewonnen“, sagte Gräfelfings Trainer Andreas Gries zufrieden.
Während die Gräfelfinger auswärts bisher jedes Spiel verloren haben, konnten sie zu Hause aus fünf Partien bereits zehn Punkte holen. Trotz des schlechten Wetters entschieden sich die Gastgeber dagegen, auf den Kunstrasen auszuweichen. „Auf dem Rasen sind wir eine Wucht und auch absolut verdient mit 3:0 in Führung gegangen“, sagte Gries. Sein Team habe in dem Kampfspiel giftig agiert und gezeigt, dass es unbedingt gewinnen wolle.
Die Partie begann für die Gastgeber perfekt. Bereits nach acht Minuten traf Marvin Brehm nach einer zunächst abgewehrten Standardsituation aus der Distanz zum 1:0 – laut Gries so etwas wie die Spezialität des Mittelfeldspielers. „Ich glaube, das war schon der vierte Treffer auf diese Art, seit er bei uns ist.“ Nikola Matovic erhöhte nach 22 Minuten durch einen abgefälschten Schuss auf 2:0 und verwertete nach gut einer Stunde einen Konter zum vermeintlich beruhigenden 3:0.
In der Schlussphase aber wurde es noch einmal hektisch. Gräfelfing verlor ein wenig die Ordnung, und Solln erzeugte viel Druck. „Hut ab, dass sie nach dem Rückstand und mit der 0:6-Klatsche aus der Vorwoche im Hinterkopf noch einmal so zurückgekommen sind“, zeigte sich Gries beeindruckt.
Nach einem Eckball verkürzte Moritz Elsässer auf 3:1, und kurz darauf macht es der diesmal per Steilpass in Szene gesetzte Gäste-Angreifer mit seinem Treffer zum 3:2 noch einmal richtig spannend. Gleich mehrfach scheiterten die Münchner in der Schlussphase am Aluminium.
„Wir konnten uns nicht mehr richtig befreien und hatten am Ende auch das nötige Glück“, gab Gries zu. Dieses Glück habe man sich aber auch erarbeitet. Die Wölfe haben nun wie Solln zehn Punkte auf dem Konto – und sind schon jetzt heiß auf das Derby beim TSV Neuried am Samstag.