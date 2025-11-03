Traf zur Gräfelfinger Führung: Marvin Brehm zog nach einer abgewehrten Standardsituation aus der Distanz ab. – Foto: Dagmar Rutt

TSV Gräfelfing zittert sich zu Heimdreier gegen TSV Solln: „Haben wieder unsere Heimstärke gezeigt" Klare Führung reicht am Ende

Nach einem dramatischen 3:2-Sieg über den TSV Solln feiern die Gräfelfinger ihren gelungenen Auftakt in den „Monat der Wahrheit“.

Der November soll ihr Monat werden, das haben sich die Fußballer von Kreisliga-Aufsteiger TSV Gräfelfing fest vorgenommen. Der Auftakt in den „Monat der Wahrheit“ ist ihnen schon einmal geglückt. Das Kellerduell gegen den TSV München-Solln gewannen die Wölfe am Sonntag mit 3:2. „Wir haben wieder unsere Heimstärke gezeigt und verdient gewonnen“, sagte Gräfelfings Trainer Andreas Gries zufrieden. Während die Gräfelfinger auswärts bisher jedes Spiel verloren haben, konnten sie zu Hause aus fünf Partien bereits zehn Punkte holen. Trotz des schlechten Wetters entschieden sich die Gastgeber dagegen, auf den Kunstrasen auszuweichen. „Auf dem Rasen sind wir eine Wucht und auch absolut verdient mit 3:0 in Führung gegangen“, sagte Gries. Sein Team habe in dem Kampfspiel giftig agiert und gezeigt, dass es unbedingt gewinnen wolle.

„Hut ab, dass sie noch einmal so zurückgekommen sind“ Die Partie begann für die Gastgeber perfekt. Bereits nach acht Minuten traf Marvin Brehm nach einer zunächst abgewehrten Standardsituation aus der Distanz zum 1:0 – laut Gries so etwas wie die Spezialität des Mittelfeldspielers. „Ich glaube, das war schon der vierte Treffer auf diese Art, seit er bei uns ist.“ Nikola Matovic erhöhte nach 22 Minuten durch einen abgefälschten Schuss auf 2:0 und verwertete nach gut einer Stunde einen Konter zum vermeintlich beruhigenden 3:0.