TSV Gräfelfing zieht in Torfestival mit Meister FC Kosova knapp den Kürzeren Rote Karte für Torschütze von Tobias Empl · Heute, 07:20 Uhr · 0 Leser

Felix Thiessen (l.) erzielte am Samstag den ersten von drei Gräfelfinger Treffern. – Foto: Dagmar Rutt

Der TSV Gräfelfing liefert dem FC Kosova einen harten Kampf. Trotz Leistungssteigerung reicht es nicht zum Punktgewinn im Abstiegskampf.

Der TSV Gräfelfing hat nach zuvor zwei deutlichen Niederlagen eine klare Leistungssteigerung gezeigt. Dennoch unterlagen die abstiegsbedrohten Wölfe am Samstag dem FC Kosova München knapp mit 3:4. Die Gäste machten sich damit zum Meister der Kreisliga 2. „Wir waren ganz nah dran, es war kein Klassenunterschied erkennbar“, sagte TSV-Trainer Andreas Gries anschließend. Zwar ärgerte er sich über einen verpassten Punktgewinn im Abstiegskampf, bewertete das Spiel aber dennoch positiv. „Es war wichtig, dass wir uns zurückgemeldet und als Mannschaft wieder zu uns gefunden haben“, so Gries.

„Es wurde nie hitzig“ Die Gastgeber hatten sich vorgenommen, an die starken Leistungen aus der Wintervorbereitung anzuknüpfen, und wählten dafür mit ihrem engen Kunstrasenplatz auch den passenden Untergrund. Zwar gingen die mit zahlreichen Fans angereisten Gäste gleich mit ihrer ersten Chance durch Edonis Krasniqi in Führung, Gräfelfing hielt aber dagegen. „Es war ein Spiel mit gesunder Härte und ordentlich Stimmung, wurde aber nie zu hitzig“, betonte Gries. Dank eines Kopfballtores von Felix Thiessen und eines nicht unhaltbaren Distanzschusses von Luis Heilmann drehte der TSV das Spiel innerhalb von nur zwei Minuten. Kosova kam aber dank einer cleveren Standardvariante noch vor dem Halbzeitpfiff durch Florent Avdyli zum Ausgleich.