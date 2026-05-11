TSV Gräfelfing zieht in Torfestival mit Meister FC Kosova knapp den Kürzeren

Der TSV Gräfelfing liefert dem FC Kosova einen harten Kampf. Trotz Leistungssteigerung reicht es nicht zum Punktgewinn im Abstiegskampf.
Der TSV Gräfelfing hat nach zuvor zwei deutlichen Niederlagen eine klare Leistungssteigerung gezeigt. Dennoch unterlagen die abstiegsbedrohten Wölfe am Samstag dem FC Kosova München knapp mit 3:4. Die Gäste machten sich damit zum Meister der Kreisliga 2.
„Wir waren ganz nah dran, es war kein Klassenunterschied erkennbar“, sagte TSV-Trainer Andreas Gries anschließend. Zwar ärgerte er sich über einen verpassten Punktgewinn im Abstiegskampf, bewertete das Spiel aber dennoch positiv. „Es war wichtig, dass wir uns zurückgemeldet und als Mannschaft wieder zu uns gefunden haben“, so Gries.
Die Gastgeber hatten sich vorgenommen, an die starken Leistungen aus der Wintervorbereitung anzuknüpfen, und wählten dafür mit ihrem engen Kunstrasenplatz auch den passenden Untergrund. Zwar gingen die mit zahlreichen Fans angereisten Gäste gleich mit ihrer ersten Chance durch Edonis Krasniqi in Führung, Gräfelfing hielt aber dagegen. „Es war ein Spiel mit gesunder Härte und ordentlich Stimmung, wurde aber nie zu hitzig“, betonte Gries.
Dank eines Kopfballtores von Felix Thiessen und eines nicht unhaltbaren Distanzschusses von Luis Heilmann drehte der TSV das Spiel innerhalb von nur zwei Minuten. Kosova kam aber dank einer cleveren Standardvariante noch vor dem Halbzeitpfiff durch Florent Avdyli zum Ausgleich.
Im zweiten Durchgang ging der Favorit durch Kreshnik Nebihu mit 3:2 in Führung. Als die Gastgeber mitbekamen, dass kurz vor Abpfiff bereits die Aufstiegs-Shirts verteilt wurden, bekamen sie die zweite Luft, und nach einem hohen Ballgewinn traf Nikola Matovic zum 3:3. Das letzte Wort hatte dennoch Kosova: Nach einem langen Ball zeigte Top-Stürmer Shqipdon Ademi seine Klasse und erzielte seinen 25. Saisontreffer zum 3:4.
Während der langen Nachspielzeit sah Torschütze Thiessen noch die Rote Karte. Was genau vorgefallen war, hatte Trainer Gries allerdings nicht mitbekommen. Nach Spielende konnten die Gäste die Meisterschaft feiern. Gräfelfing hat zwei Spieltage vor Saisonende noch zwei Punkte Vorsprung auf die Relegationsplätze und reist am Samstag zur bereits abgestiegenen TSG Pasing.
TSV Gräfelfing – FC Kosova München 3:4 (2:2) Tore: 0:1 Krasniqi (18.), 1:1 Thiessen (30.), 2:1 Heilmann (31.), 2:2 Avdyli (43.), 2:3 Nebihu (67.), 3:3 Matovic (86.), 3:4 Ademi (88.) Rote Karte: Thiesen/TSV (90.+8, Unsportlichkeit)