TSV Gräfelfing zeigt bei Kantersieg seine bestechende Frühform Kreisligist zerlegt Bergkirchen von Tobias Empl · Heute, 12:07 Uhr · 0 Leser

Am zweiten deutlichen Sieg im zweiten Test des TSV Gräfelfing hatten Johannes Münch (l.) mit zwei Treffern und Emil Pärssinen mit einem Tor entscheidenden Anteil. – Foto: Dagmar Rutt

Die Wölfe besiegten den TSV Bergkirchen deutlich. Nun warten zwei richtige Brocken auf den Kreisligisten aus Gräfelfing.

TSV Gräfelfing – TSV Bergkirchen 7:2 (4:1) Die Kreisliga-Fußballer aus Gräfelfing haben ihre gute Frühform erneut unter Beweis gestellt. Nach dem 3:0-Erfolg im ersten Testspiel bei Kreisligist FSV Harthof München legten sie am Samstag einen Kantersieg gegen den TSV Bergkirchen aus der Kreisklasse nach. „Ich war sehr zufrieden. Wir haben die Leistung der vergangenen Woche bestätigt“, lobte Wölfe-Trainer Andreas Gries. Zwar bescheinigte er den Gästen eine gute Spielanlage, seine Mannschaft sei jedoch stets eng am Mann gewesen, habe den Großteil der Zweikämpfe für sich entschieden und auch bei Standardsituationen überzeugt.