TSV Gräfelfing zeigt bei Kantersieg seine bestechende Frühform

Die Wölfe besiegten den TSV Bergkirchen deutlich. Nun warten zwei richtige Brocken auf den Kreisligisten aus Gräfelfing.
TSV Gräfelfing – TSV Bergkirchen 7:2 (4:1)
Die Kreisliga-Fußballer aus Gräfelfing haben ihre gute Frühform erneut unter Beweis gestellt. Nach dem 3:0-Erfolg im ersten Testspiel bei Kreisligist FSV Harthof München legten sie am Samstag einen Kantersieg gegen den TSV Bergkirchen aus der Kreisklasse nach. „Ich war sehr zufrieden. Wir haben die Leistung der vergangenen Woche bestätigt“, lobte Wölfe-Trainer Andreas Gries. Zwar bescheinigte er den Gästen eine gute Spielanlage, seine Mannschaft sei jedoch stets eng am Mann gewesen, habe den Großteil der Zweikämpfe für sich entschieden und auch bei Standardsituationen überzeugt.
Bereits zur Pause führten die Gastgeber nach einem Doppelpack von Johannes Münch, Treffern von Emil Pärssinen und Nikola Matovic sowie dem Bergkirchener Anschlusstor deutlich. Nach dem Seitenwechsel kassierten die Wölfe zwar noch ein weiteres Gegentor, legten durch Philip Sterr, Jonas Einloft und erneut Matovic aber auch noch dreimal nach. „Es macht sich bezahlt, dass die Spieler seit drei Wochen kontinuierlich trainieren“, stellte Gries fest. Nun freue er sich auf zwei „richtige Brocken“. Am Dienstag (19.15 Uhr) kommt der abstiegsbedrohte Bezirksligist TSV Geiselbullach nach Gräfelfing, am Samstag (12 Uhr) der SC Olching, aktuell Spitzenreiter der Bezirksliga Süd.