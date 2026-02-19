TSV Gräfelfing will grandiose Frühform für direkte Duelle konservieren

Schmerzhafter Ausfall: Kapitän Alexander Greisel dürfte den Wölfen mit Knieproblemen für die restliche Saison fehlen. – Foto: Dagmar Rutt

Da ist es nicht verwunderlich, dass sich Gries mit dem Verlauf der Wintervorbereitung gut eineinhalb Wochen vor Punktspielstart mehr als nur einverstanden zeigt. „Bisher bin ich sehr zufrieden. Die Ergebnisse sprechen für sich, das war kein Zufall oder Glück“, sagt der TSV-Coach. Besonders imponiere ihm die „Griffigkeit“, die seine Mannschaft Woche für Woche auf den Platz bringe. Er lobt vor allem die defensive Stabilität sowie das Teamwork und die Kommunikation auf dem Platz. Diese Kombination mache es im Moment für keine Mannschaft einfach, gegen Gräfelfing anzutreten. „Wir spielen ein bisschen so, wie ich das noch aus meiner aktiven Zeit kenne“, sagt der 41-Jährige.

Ergebnisse in der Vorbereitung haben nur eine begrenzte Aussagekraft. Dennoch ist es bemerkenswert, wie sich der abstiegsbedrohte Fußball-Kreisligist TSV Gräfelfing in diesem Jahr bisher präsentiert. Das Team von Trainer Andreas Gries, mit bisher lediglich elf Punkten aus 14 Spielen Vorletzter der Kreisliga 2, hat alle vier Testspiele für sich entschieden, bei einem Torverhältnis von 20:3. Und das gegen durchaus namhafte Gegner: Außer dem Kreisklassisten TSV Bergkirchen (7:2) schlugen die Wölfe auch noch den Kreisligisten FSV Harthof (3:0), den abstiegsbedrohten Bezirksligisten TSV Geiselbullach (4:1) und am vergangenen Wochenende sogar den aktuellen Spitzenreiter der Bezirksliga Süd, SC Olching, mit 3:0.

Zufall ist dieser Aufschwung nicht. Von der Sommervorbereitung bis zur Winterpause hatten immer wieder mehrere Spieler aus verschiedenen Gründen gefehlt, die Mannschaft kam daher bei Weitem nicht an ihr Leistungsmaximum heran. Nun konnte der Trainer bis auf den schmerzhaft vermissten Alexander Greisel, der wegen Knieproblemen voraussichtlich bis zum Saisonende ausfallen wird, über mehrere Wochen nahezu mit demselben Kader arbeiten. „Wir hatten im Schnitt um die 17 Spieler im Training. Dass wir Qualität hatten, wussten wir schon, aber aktuell sind alle wirklich sehr gut drauf und gehen mit einer breiten Brust in die Spiele“, so der Trainer.

An der nötigen Fitness arbeiteten die Wölfe zudem bei Spinning-Einheiten im Fitnessstudio. Außerdem hat Gries seit Jahresbeginn Verstärkung erhalten, wird nun vom ehemaligen Gräfelfinger Jugendcoach Noam Ronde als Co-Trainer unterstützt. „Das hat unser Training noch einmal auf ein neues Niveau gehoben, und ich werde dadurch auch entlastet“, sagt der Chefcoach.

Die Vorzeichen stehen also gut. Dennoch weiß jeder Fußballer, dass zwischen Test- und Pflichtspielen ein großer Unterschied besteht. Und dass ein Spiel gegen einen höherklassigen Gegner manchmal sogar einfacher sein kann als ein Duell gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. „Der Sieg gegen Olching war ein Ausrufezeichen, ist aber mit Vorsicht zu genießen. Gegen die TSG Pasing wird es ein ganz anderes Spiel werden“, warnt auch Gries.

Das Kellerduell mit dem Schlusslicht war wegen des Wintereinbruchs Ende November ausgefallen, daher starten die beiden Abstiegskandidaten schon am 28. Februar, früher als die meisten anderen Teams der Kreisliga, in die Restsaison. Zuvor steht am Samstag noch ein abschließendes Testspiel beim FC Eichenau an.

Das Ziel für die restliche Saison ist klar: „Wir wollen am Ende über dem Strich stehen“, sagt Gries. Entscheidend dafür dürften die ersten Wochen werden. Vier der ersten fünf Spiele finden zu Hause statt, keiner der Gegner ist besser platziert als Rang sieben. Im Saisonfinale hingegen warten noch schwere Brocken wie Spitzenreiter FC Kosova und der zweitplatzierte SV München West. Daher gilt es, die starke Frühform mit in die ersten Spiele zu nehmen, um sich so schnell wie möglich aus der Abstiegszone zu befreien.